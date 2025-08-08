Tajná láska! Hvězdná česká tenistka už po rozchodu nesmutní, našla štěstí s novým mužem
8. 8. 2025 – 7:45 | Magazín | Jana Strážníková
Dlouho tajnůstkařila, ale teď už konečně přiznala barvu: Má nový objev!
Slavná tenistka Kateřina Siniaková vyrazila na dovolenou do Monaka. Čas tam ale tráví nejen zenovým odpočinkem s nohama nahoře, ale podle všeho také romancí s novým partnerem.
Pomalu už bylo načase, s předchozím přítelem, tenistou Tomášem Macháčem, se rozešla už před tři čtvrtě rokem. Macháč si pak mimochodem našel jinou prakticky okamžitě (dal se dohromady s vítězkou SuperStar Emmou Drobnou), Kateřina byla docela dlouho sama.
Respektive alespoň na oko, protože první jiskřičky údajně přeskakovaly mezi novým párem už koncem loňského podzimu. Nejdřív se měli chvíli vídat docela nezávazně, pak ale zábava přerostla v opravdovou lásku.
„Ano, už jsou normálně spolu,“ cituje magazín eXtra.cz důvěryhodný zdroj.
A skrývání už nejspíš nebavilo ani samotnou Kateřinu, která na Instagramu zveřejnila i několik snímků z rande. Kdo ale záhadný partner vlastně je, neprozradila, takže se můžeme dál jen dohadovat.
