Tři luxusní hotely jako vytesané do skály budou součástí futuristického města

Saúdská Arábie si uvědomuje budoucnost zejména ekologického luxusního cestovního ruchu. Představila proto tři nové hotely budoucnosti zasazené do skalnaté krajiny.

Korunní princ a faktický vládce Saúdské Arábie Muhammad bin Salmán je znám svými velkými ambicemi v oblasti turistického ruchu. Jeho cílem je přilákat ročně do země sto milionů turistů. Investice proto do tohoto odvětví tečou proudem a inovativní nápady neberou konce.

Chris Newman, výkonný ředitel hotelové divize futuristického města Neom, představil trojici chystaných luxusních hotelů, které vyrostou v roce 2028 v podmanivém údolí Leya (jeden ze sektorů Neomu) v Akabském zálivu.

Trojici hotelů pojmenovaných Home of Adventure, Oasis a Home of Wellness postaví společnost podnikající v pohostinství Habitas, která již provozuje pětihvězdičkový resort v saúdskoarabském Asharském údolí.

„Naše ohromující přírodní oáza, která se nachází v úchvatném Akabském zálivu, je formována časem, historií a mytologií. Poskytne kulisu pro nevšední životní okamžiky. Místo pro stimulaci smyslů, relaxaci a načerpání nových sil, píše se na stránce Neomu.

Spojení luxusu a ohleduplnosti

Cílem je nabídnout vizionářskou architekturu v klidném prostředí, s nímž by se měli návštěvníci propojit a žít v souladu. Výkonný ředitel Neomu Jeremy Laster podle listu The National připomněl záměr nezasahovat do životního prostředí.

Cílem je zachovat 95 procent údolí. Hotely šetrně a přirozeně zapadnou do skalnatého prostředí takovým způsobem, že budou vypadat jako jejich přirozená součást. Jako by byly do skal vytesány.

Spoluzakladatel a generální ředitel Habitas Oliver Rypley nastínil, že berou ekologické dopady své luxusní vize vážně. Návštěvníci všech tří hotelů dokonce budou moci měřit svou uhlíkovou stoupu. Přednosti ale budou mít zařízení jinde. Hlavně nabídnou nezapomenutelný výhled na rozlehlé údolí a vádí a množství volnočasových aktivit s wellness. Představte si vodní sporty v neobjevených vodách Akabského zálivu lemovaných horami, které se tyčí k tyrkysovému nebi.

Podobných nezapomenutelných míst nabídne Neom mnohem více. Saúdská Arábie prezentuje utopické město jako prázdninový ráj. Tato idylka sice vznikne pro účely turistiky, bydlet v ní ale budou tisíce šťastlivců.