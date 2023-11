Dodávky antibiotik převýší podle ministerstva zdravotnictví potřeby ČR, mohou chybět sirupy

Dodávky antibiotik v tabletách podle náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka převýší v příštích měsících v České republice spotřebu. Po dnešním jednání pracovní skupiny pro dostupnost léčivých přípravků na ministerstvu zdravotnictví Dvořáček novinářům řekl, že jen lokálně by mohly chybět přípravky ve formě sirupu, které používají malé děti. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) dnes po odpoledním jednání s prezidentem Petrem Pavlem náměstkova slova potvrdil. Resort podle něj nemá nástroj, jak zajistit plošnou distribuci léků do všech lékáren. Zásoby v krajích se liší, má to změnit zákon, řekl.

S výpadky dodávek antibiotik se ČR i další státy potýkají opakovaně od konce loňského roku. „Podařilo se nám zajistit dodavatele, který vykrývá dodávky původních dodavatelů, na které jsme byli léta zvyklí. Co se týče listopadu, prosince, ledna, dostaneme dodávku, která by měla vystačit na celý rok,“ uvedl Dvořáček. Penicilinových antibiotik bude mít ČR k dispozici 100 000 balení měsíčně, proto u tabletových léků neočekává náměstek jakékoliv problémy. Dodávky sirupů nyní zajišťují úřady z jiných trhů, připomněl náměstek dodávky ze Švédska a Španělska. „Původní dodavatel by měl obnovit dodávky v polovině prosince. Pak by měla být situace stabilní. Teď budou muset bohužel lékárníci pracovat s přebalenými sirupy, které pocházejí z jiných trhů, ale jsou registrované v Evropě,“ řekl Dvořáček. Důvodem výpadku je to, že závod v Rakousku není schopný vyrábět ve třísměnných provozech jako v minulosti, uvedl Dvořáček. Některé tablety se nicméně dodávají s dělicí čárou, takže je lze využít pro dětské pacienty schopné je polykat. „Doufáme, že se nám tím částečně podaří vykrýt to, co by mohlo chybět v oblasti sirupů,“ řekl. „Penicilinu si myslím, že máme víc než dostatek, a jsem si jistý, že budeme mít penicilinových dětských sirupů také dostatek. Problém zůstává v tom, že nemáme žádný nástroj, jak zajistit plošnou distribuci do všech lékáren,“ uvedl Válek. Prezidenta Pavla seznámil s tím, že v současné situaci jsou kraje, kde je zásoba tablet penicilinu v lékárnách na 150 dnů, a v jiných krajích například jen na dva až tři dny. Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Kateřina Podrazilová novinářům řekla, že úkol jejího úřadu spočívá nyní hlavně v komunikaci s výrobci, dodavateli a distributory. „Podle informací, které máme k dispozici, neočekáváme v tuto chvíli plošný výpadek. Někde budou dodávky velmi těsné, lokální nedostupnost v konkrétní lékárně vyloučit nemůžeme,“ doplnila. Menší přehled než u antibiotik má stát u přípravků proti bolesti či zvýšené teplotě, které se prodávají bez receptu. „Nicméně pokud se podíváme na dodávky, můžeme s klidem říct, že situace by měla být stabilní nejen do konce roku, ale po celou sezonu respiračních onemocnění,“ konstatoval Dvořáček. Mohlo by vás zajímat Válek slibuje, že do konce listopadu bude v Česku 360 000 balení penicilinu

