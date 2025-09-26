Spáchaly trapas? Agáta s Ornellou po účasti v Show Jana Krause: "Mohlo to být lepší"
26. 9. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Známé influencerky neodcházely úplně plné nadšení.
Jedny z nejúspěšnějších českých tvůrkyň obsahu Agáta Hanychová a Ornella Koktová dostaly prestižní pozvánku. Místo na gauči jim vyhradil Jan Kraus ve své talk show.
Z výsledného posezení ale byly dámy poněkud rozpačité.
„Když jsme vyšly, řekly jsme si obě – no mohlo to být lepší. Asi ze všech stran,“ přiznala Agáta ve svém podcastu.
„Já bych tam šla klidně znovu, protože nejsem z toho úplně nadšená,“ pokračovala. Zda ale po slabším výkonu nějaká další pozvánka přijde, už je samozřejmě ve hvězdách.
„Já si toho pozvání velice vážím, i toho, že jsme šly na řadu úplně první, protože to chodí úplně ty top hvězdy. Ale čekala jsem víc toho sarkastického, ostrého, anglického humoru,“ mudrovala Ornella.
„Trošku jsme tam vyzněly dilinovsky,“ dodala odzbrojující přiznání.
„Cítila jsem se, že jsem z toho vylezla jako totální sexuální maniak,“ zamyslela se.
„To jo. Tam bylo blbé to, že pan Kraus si pustil poslední díl, který byl o dovolené v karavanu,“ hledala důvody Agáta.
Určitě nicméně nepomohlo, že se show natáčela ten samý den, co se Agátě povedlo zle spadnout ze schodů. Maskéři odvedli skvělou práci a na influencerce nebylo nic vidět, sama ale později přiznala, že pád i během natáčení stále pořádně bolel.
Tak znovu a lépe?