Dnes je pondělí 17. listopadu 2025., Svátek má Mahulena
Počasí dnes 8°C Slabý déšť

Pořádný trapas! Polonahou režisérku nechtěli pustit na akci, řešení ji nepotěšilo

17. 11. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Pořádný trapas! Polonahou režisérku nechtěli pustit na akci, řešení ji nepotěšilo
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Svérázná režisérka na nedávnou módní přehlídku nejspíš v úplně nejlepším vzpomínat nebude.

O tom, že se extrémně plodná režisérka Eva Toulová vyžívá v bizarních a velmi odhalených modelech, už jsme psali tolikrát, že o tom nejspíš musí vědět už i v sousední galaxii.

Že na sebe tudíž opět navlékla nějakou šílenost a vyrazila do společnosti, by už nemělo překvapit vůbec nikoho. Eva tentokrát zvolila top jak z filmu pro dospělé, ke kterému přidala prapodivnou sukni z obručí jak z klubu fetišistů.

A proti gustu žádný dišputát, samozřejmě. Jenže tentokrát se vyskytl problém: Na módní přehlídku Debbie Brown, kam si Eva ve svém citlivě zvoleném ohozu vyrazila, ji nechtěli pustit.

Vzdor všem předpokladům za tím však nestála její módní kreace, ale prostý fakt, že Toulová chyběla na seznamu hostí. U recepce pak kvůli tomu stála skoro půl hodiny, zatímco hostesky panikařily a zjišťovaly, co s tím.

Režisérku nakonec pustily dovnitř, ale musela se trapně spokojit jen s místem úplně na konci řady v koutě. 

I tak na sebe nicméně upoutala pozornost, takže mise splněna.

toulova 20 zdroj: Profimedia.cz

Tagy:
móda oblečení režisér nahota bizár
Zdroje:
Extra.cz, iDnes.cz
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

Předchozí článek

Veterináři potvrdili letos páté ohnisko ptačí chřipky, je v Blatné na jihu Čech

Následující článek

Pietní akty či koncerty připomenou v ČR listopadové události roku 1939 a 1989

Nejnovější články