Pořádný trapas! Polonahou režisérku nechtěli pustit na akci, řešení ji nepotěšilo
17. 11. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Svérázná režisérka na nedávnou módní přehlídku nejspíš v úplně nejlepším vzpomínat nebude.
O tom, že se extrémně plodná režisérka Eva Toulová vyžívá v bizarních a velmi odhalených modelech, už jsme psali tolikrát, že o tom nejspíš musí vědět už i v sousední galaxii.
Že na sebe tudíž opět navlékla nějakou šílenost a vyrazila do společnosti, by už nemělo překvapit vůbec nikoho. Eva tentokrát zvolila top jak z filmu pro dospělé, ke kterému přidala prapodivnou sukni z obručí jak z klubu fetišistů.
A proti gustu žádný dišputát, samozřejmě. Jenže tentokrát se vyskytl problém: Na módní přehlídku Debbie Brown, kam si Eva ve svém citlivě zvoleném ohozu vyrazila, ji nechtěli pustit.
Vzdor všem předpokladům za tím však nestála její módní kreace, ale prostý fakt, že Toulová chyběla na seznamu hostí. U recepce pak kvůli tomu stála skoro půl hodiny, zatímco hostesky panikařily a zjišťovaly, co s tím.
Režisérku nakonec pustily dovnitř, ale musela se trapně spokojit jen s místem úplně na konci řady v koutě.
I tak na sebe nicméně upoutala pozornost, takže mise splněna.