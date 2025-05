Tajný seznam zkázy: NASA označila města, která může smést asteroid smrti! Je zde i ČR?

5. 5. 2025 – 11:52 | Zpravodajství | Alex Vávra

NASA zveřejnila děsivý seznam světových měst, která se mohou ocitnout na přímé dráze ničivého asteroidu 2024 YR4. Pokud dojde k dopadu, může explodovat silou stovek atomových bomb.

Zní to jako zápletka z katastrofického filmu, ale tentokrát je to realita. NASA varovala, že se k Zemi možná řítí obří vesmírný kámen – asteroid 2024 YR4 – který by mohl ohrozit životy až 110 milionů lidí. Pokud by skutečně došlo ke srážce, následky by byly devastující: exploze o síle až 500 atomových bomb. Poprvé byl tento nebezpečný objekt zaznamenán v prosinci minulého roku, kdy NASA spatřila asteroid ve vzdálenosti několika desítek tisíc mil. I když to tehdy znělo daleko, výpočty ukázaly, že v roce 2032 by mohl doslova trefit Zemi.

Aby toho nebylo málo, asteroid má velikost srovnatelnou se Sochou svobody, Big Benem nebo Popelčiným zámkem z Disney Worldu. Není proto divu, že dostal přezdívku „ničitel měst“. Osm světových megapolí – včetně Bombaje, Kalkaty, Dháky, Lagosu či Bogoty – už bylo zařazeno na možnou trasu dopadu. Zatímco někteří vědci nabádají k uklidnění, jiní varují: pokusit se asteroid zničit by mohlo být ještě horší. „Nikdo nechce omylem roztříštit asteroid – jeho úlomky by mohly stejně dopadnout na Zemi,“ varuje doktor Robin George Andrews, autor knihy Jak zabít asteroid. „Je to jako proměnit dělovou kouli v brokovnici.“

NASA mezitím opakovaně měnila odhad rizika. Z původních 1,2 % se pravděpodobnost zásahu vyšplhala až na děsivých 3,1 % – což je nejvyšší hodnota u jakéhokoliv velkého asteroidu v historii, včetně nechvalně známého „Boha chaosu“ z roku 2004. Ale ve středu 19. února konečně trochu naděje: pravděpodobnost dopadu klesla na 1,5 %. Uf. NASA totiž po týdnu špatné viditelnosti kvůli úplňku konečně znovu zahlédla asteroid a aktualizovala jeho dráhu. Pravděpodobnost zásahu Měsíce je navíc ještě nižší – 0,8 %.

„Každé nové pozorování zpřesňuje naši předpověď. Trajektorie se upřesňuje a zmenšuje se nejistota,“ uvedla NASA. Aktuálně je tak šance, že asteroid Zemi mine, 98,1 %. Ale i těch 1,9 % může stačit k naprostému zničení všeho, co známe. Astronom Bryce Bolin z NASA přesto asteroid označil za „nesmírně vzrušující objekt“. Podle něj je to výjimečná příležitost, jak studovat malý asteroid v nevídaných detailech. Ale otázka zní: Dovolíme si být fascinováni, nebo bychom se měli začít bát?