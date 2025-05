Ukrajinský prezident Zelenskyj přijel do Sněmovny, setká se s Pekarovou Adamovou

5. 5. 2025 – 11:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dorazil dnes dopoledne do Poslanecké sněmovny na setkání se členy jejího vedení v čele s předsedkyní Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09).

Zelenskyj přiletěl do Česka s chotí Olenou v neděli, jednal zejména s prezidentem Petrem Pavlem. Dnes se má ještě sejít s premiérem Petrem Fialou, předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (oba ODS) či s vedením zbrojařských společností.

Předsedkyně Sněmovny Zelenskému na úvod představila místopředsedy včetně zástupců opozičního hnutí ANO a Pirátů. Před sněmovními budovami ve Sněmovní ulici platila od rána omezení, zejména pro automobily, které v ulici nesměly ani parkovat. Přístupy do ulice částečně zahradily kovové zábrany, u nichž hlídkovali policisté.

Pavel jednal v neděli se Zelenským především o vývoji situace na Ukrajině čelící čtvrtým rokem ruské vojenské agresi, o výhledu mírových jednání i vojenské a jiné pomoci. Český prezident mimo jiné řekl, že před uzavřením mírové dohody není možné na Ukrajině rozmístit zahraniční vojáky. Hlava ukrajinského státu podotkla, že Česko dělá vše pro to, aby zastavilo ruskou agresi a ocenil českou muniční iniciativu. V jejím rámci by mohla Ukrajina obdržet ve zbytku roku ještě 1,8 milionu kusů velkorážní munice.

Pokud by Rusko ve válce uspělo, podle Pavla by to mělo záporné dopady i přímo pro Česko. Uvedl také, že Česko bude podporovat Ukrajinu v jejím úsilí o členství v Evropské unii i Severoatlantické alianci (NATO). Zelenskyj také řekl, že Ukrajina si váží české podpory, pokud jde o její evropské snahy. Vyslovil lítost nad tím, že někteří evropští lídři tento proces blokují. Ukrajina podle Zelenského potřebuje víc sankcí proti Rusku, podporu a také citelné zvýšení vzájemné spolupráce v obraně v celé Evropě.

Zelenskyj zavítal do Prahy po dvou letech, tentokrát i se svojí manželkou Olenou. Jedním z hlavních bodů jejího programu je dnešní konference Healthcare Initiative for Ukraine. Zástupci obou zemí už v neděli podepsali memorandum o spolupráci v péči o duševní zdraví. Projekt má přinést zásadní změny ve výzkumu a rozvoji péče o veřejné duševní zdraví na Ukrajině.

Před dvěma lety se ukrajinský prezident zapsal ve Sněmovně do pamětní knihy, stejně tomu bude i dnes. Od Pekarové Adamové tehdy dostal darem černé triko s textem v angličtině, podle kterého je Rusko teroristický stát. Nápis odkazoval na dřívější sněmovní usnesení, kterým dolní komora označila současný ruský režim za teroristický.