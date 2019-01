Mít penis a soutěžit se ženami fakt není fér

Martina Navrátilová rozpálila doběla trans aktivistky. Pražské rodačce, jedné z nejlepších tenistek všech dob, k tomu stačil jediný tweet. Před několika dny v něm napsala: "Nemůžete se jen tak prohlásit za ženu a soutěžit proti ženám. Musí přece platit nějaké standardy. Mít penis a soutěžit jako žena by nemělo být s těmito standardy v souladu."

Devítinásobná vítězka Wimbledonu tak reagovala na otázku jednoho ze sledujících, který se jí ptal, jaký má názor na transsexuální ženy ve sportu.

Její odpověď spustila lavinu ostrých, až nenávistných komentářů.

Pravda, Navrátilová si naběhla na vidle. Kdyby nepsala o penisu, ale o hormonech, neposkytla by militantní části trans komunity tolik munice.

Z biologie si připomeňme, že ženu dělá hormon estrogen a muže zase hormon testosteron, jehož výrobu zajišťuje chromozom Y. Testosteron zvyšuje výkonnost organismu, agresivitu, dodává člověku sílu, vytrvalost, lepší prostorovou orientaci a rychlejší regeneraci.

Proto také Jihoafričanka Caster Semenyaová, která se narodila s vysokým množstvím chromozomu Y, ale s ženskými pohlavními orgány (byť měla i zakrnělá varlata), nenacházela na běžeckých tratích mezi ženami konkurenci. Soupeřky drtila chlapským finišem.

"Každý laik u televize, když na její běh kouká, tak si musí tlouct na čelo. Přece nejsme slepí!" utrousila k tomu v ČT mistryně světa v hodu oštěpem Barbora Špotáková.

Poté, co atletická asociace v roce 2011 zavedla limit na testosteron, musela se intersexuální Semenyaová podrobit hormonální terapii, která pochopitelně snížila její výkonnost. Arbitráž později regulaci zrušila. Jenže od letošního listopadu platí v pozměněné podobě znovu. Ženám s větším množstvím testosteronu v krvi zapovídá startovat na tratích od 400 do 1500 metrů.

(Jednou z prvních známých intersexuálních atletek byla Zdeňka Koubková, která předtím, než v roce 1936 podstoupila změnu pohlaví, zaběhla světový rekord na osmistovce, na které soutěží také Semenayová. Po operaci z ní byl ragbista Zdeněk Koubek.)

Limity pro hladinu testosteronu závodnic, které prosazuje Mezinárodní olympijský výbor, mají platit také v dalších sportech.

V cyklistice zatím uplatňovány nebyly, a tak titul v ženském cyklistickém závodě UCI Masters Track World Championships vyhrála Rachel McKinnonová, narozená jako muž. Po pohledu na její mohutnou tělesnou schránku a poslechu hlubokého hlasu vám musí být jasné, že soupeřky už na startu šampionátu musely cítit beznaděj. Přiznala to třetí v cíli, Američanka Jen Wagnerová-Assaliová.

Kanaďanka McKinnonová se patrně stala první transgender ženou, která vyhrála zlato na nějakém mistrovství světa. A právě ona se pustila jako první do Navrátilové, stejně jako předtím do Wagnerové-Assaliové.

"Jste transfobická," napsala věhlasné tenistce na Twitteru. "Genitáliemi se žádný sport nehraje," pokračovala. "Která část penisu se používá v tenisu?" ptala se cyklistka, která má testosteronu zjevně na rozdávání. Navrátilovou obvinila z transfobie a vyzvala ji k omluvě. Strhla tím lavinu tweetů, ve kterých ženy z trans komunity útočily na tenistku.

