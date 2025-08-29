Tower v Londýně vydal svá tajemství: Archeologové odkryli 22 koster pod kaplí
29. 8. 2025 – 11:03 | Zpravodajství | Alex Vávra
Pod londýnským Towerem se skrývalo tajemství, které čekalo stovky let na své odhalení. Největší archeologický výzkum za poslední desítky let odkryl desítky středověkých hrobů, vzácné textilie, šperky i nečekané hrobové milodary – a přinesl nové příběhy o lidech, kteří v pevnosti žili i zemřeli.
Tower v Londýně se tyčí nad Temží už téměř tisíc let a za tu dobu byl svědkem událostí, které otřásaly celou Anglií – od poprav a povstání až po morové epidemie. Přestože je známý jako symbol moci, vězení pro vysoce postavené vězně nebo místo zmizení záhadných princů z rodu Plantagenetů, Tower byl zároveň po staletí domovem mnoha obyvatel – strážců, úředníků a jejich rodin. A právě jejich životy nyní dostávají jasnější obrysy díky výjimečnému archeologickému výzkumu, který v posledních letech probíhal v areálu kaple svatého Petra v okovech.
Výzkum, vedený organizací Historic Royal Palaces, je největší vykopávkou uvnitř opevnění Toweru za posledních čtyřicet let. Původně měl být jen technickou přípravou – archeologové začali kopat v roce 2019, když se plánovalo instalovat do kaple výtah. Jenže místo drobného průzkumu se zrodil objev století: vykopávky odhalily nejen dvě kostry z doby kolem roku 1500, ale i hromadné pohřebiště obětí moru z roku 1348 a desítky dalších hrobů z období 12. až 16. století.
Kaple, která nikdy nepřestala být kaplí
Kaple svatého Petra v okovech, dnešní farní kostel obyvatel Toweru, je známá především jako místo posledního odpočinku popravených Tudorovců – Anny Boleynové, Kateřiny Howardové či Sira Thomase Mora. Její historie je ale mnohem starší. Současná stavba pochází z roku 1520, avšak archeologické stopy ukazují, že na stejném místě stávaly kaple už ve 12. a možná i v 9. století. Výjimečné je, že zatímco ostatní budovy Toweru měnily svou funkci – sloužily jako sklady, věznice nebo dokonce sloninec – kaple byla po celou dobu kaplí.
A právě v jejím okolí se našly i ty nejcennější nálezy. Archeologové odkryli celkem 22 koster a velké množství dalších lidských pozůstatků. Mnozí z těchto lidí byli zjevně významní – pohřbeni v rakvích, nikoli jen v plátně, a často přímo uvnitř starší kaple. V hrobech byly objeveny i vzácnosti, které by ve středověké Anglii čekal málokdo: fragmenty pohřebního plátna, kousky vitrážového skla, šperky a dokonce dvě kadidlové nádobky datované mezi lety 1150 a 1250. Takové hrobové milodary byly v Anglii nalezeny jen dvakrát předtím, a jejich přítomnost naznačuje, že pohřbený mohl pocházet z Francie či Dánska, kde tato tradice byla běžnější.
Střípky ze života dávných obyvatel
Moderní analýzy, které provádí Cardiffská univerzita, odkrývají i osobní příběhy pohřbených. Jedna z prvních zkoumaných koster patřila ženě středního věku, která zemřela mezi lety 1480 a 1550. Analýzy ukazují, že část života strávila až ve Walesu a její strava obsahovala cukr – luxusní surovinu své doby. Druhá kostra patřila mladšímu muži ze stejného období. Jeho kosti prozrazují těžký a stresující život, pravděpodobně strávený na sever od Londýna, bez exotických jídel, která si dopřávali ti bohatší.
Výzkum však zdaleka nekončí. Podle odborníků je to jen špička ledovce – z fragmentů zubů lze pomocí izotopové analýzy zjistit informace o zdraví, stravě i pohybu středověkých obyvatel Toweru. Z pohřebních textilií se zase může vyčíst víc o tehdejších rituálech a z uhlíků v kadidlových nádobkách by archeobotanik mohl dokonce zrekonstruovat, jaké kadidlo se při obřadu používalo. Tower v Londýně dnes působí čistě a organizovaně, což je do značné míry výsledek viktoriánských úprav. Ve skutečnosti však jeho historie byla organická, plná přestaveb, požárů a proměn. Kaple svatého Petra v okovech, která po staletí zůstala kaplí, nám nyní otevírá okno do života lidí, kteří v pevnosti žili, pracovali – a také našli svůj poslední odpočinek.