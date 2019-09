Továrna na řidičáky: Podvodné zkoušky a komisař nezákonně ve funkci

MAGAZÍN - Magazín autor: Jakub Čech

Čtvrtá největší autoškola v republice Autoškola Kalvoda se rozhodla čelit neúspěchům žáků u zkoušek pro získání řidičského oprávnění po svém. O udělení průkazu rozhoduje zkušební komisař Jaroslav Kalvoda coby úředník v třítisícovém městě Konice. Ve funkci je nezákonně a stejně takové jsou i zkoušky. Střet zájmů je patrný na první pohled. O kauze v regionu "všichni vědí", ale nikdo se jí nevěnoval do hloubky.

Je květen a do třídy třeťáků prostějovské obchodní akademie o přestávce přichází starší muž, majitel tradiční autoškoly Procházka. Studentům nabízí možnost výcvikového kurzu pro řidičský průkaz ve své autoškole, se zájmem se ale nesetkává. "My většinou do autoškoly chodíme, nebo už řidičák máme," vysvětlí mu jedna ze studentek. Majitel v regionu známé autoškoly smutně pokrčí rameny: "Ono to všechno dneska jde ke Kalvodovi, no."

Platíš za jistotu, že ten řidičák uděláš

V té době (jaro 2018) stál kurz na řidičský průkaz pro studenty u Procházky rovných osm tisíc korun, zatímco u Kalvody deset tisíc. "Jaký je mezi těmi autoškolami rozdíl, že se cena liší o dva tisíce? V čem je ten Kalvoda o tolik lepší, že tam všichni chodíte, i když je o tolik dražší?" ptal jsem se nechápavě. "To máš tak: u Kalvody platíš za jistotu, že ten řidičák uděláš," vysvětlila mi trpělivě spolužačka A.

O pár měsíců později sedím ve volební komisi se spolužačkou K. ze základní školy. Bavíme se o neúspěších při zkouškách praktické jízdy, které leckoho v Prostějově u komisařů potkaly. "Já si myslím, že ty autoškoly ty lidi nechávají vyletět u těch zkoušek schválně. Rozumíš, tím, že to neuděláš a jdeš znovu, tak z toho mají znovu a znovu peníze. Proto autoškoly nikoho nechtějí to nechat udělat na první pokus," uvažovala nahlas úspěšná absolventka Autoškoly Kalvoda. Byla překvapena, když jsem jí vysvětlil, že o udělení řidičského průkazu nerozhoduje autoškola, ale nezávislý úředník, takzvaný zkušební komisař. Tedy alespoň teoreticky by to tak mělo být.

Jako studovat práva v Plzni

Že není, je v Olomouckém kraji veřejné tajemství. Podobně jako moji spolužáci se vyjadřují i lidé na internetu. Například jedna z pozitivních recenzí na Autoškolu Kalvoda od autora podepsaného jako "Spokojený vlastník řidičského průkazu skupiny B" zní: "Zbytečně obavy na závěrečky mít nemusíte, takže doporučuji všem, kteří chtějí získat řidičský průkaz."

V diskusi ve facebookové skupině Prostějov bez cenzury popsala situaci uživatelka Tereza Hurytová takto: "Buď jestli chcete mít jasný řidičák, ale chcete si připlatit, pak je jasná volba Kalvoda. Pokud chcete jít na silnici s tím, že se Vám pořádně věnovali, a že jste pro to udělala vše, tak půjdete k Vitáskové, Kočímu, či k jakékoliv jiné konkurenci. Jen prostě musíte počítat s tím, že Vás na zkouškách komisař trochu podusí." Dušan Přívětivý ji doplnil: "Kalvoda sice nic nenaučí, ale zase máte řidičák rychle. Je to jak studovat práva v Plzni." Pozitivně jej naopak hodnotí Dominika Bernatková. Kalvodu doporučila, "pokud nechcete platit kvůli blbostem komisařům v Prostějově a zbytečně se nervovat".

O tom, jak fungují zkoušky v Konici a celý byznys Autoškoly Kalvoda, ostatní v této branži vědí, ale jde pouze o nepotvrzené informace. "Jediné, co já osobně mohu uvést a potvrdit, je velký zájem jejich absolventů o kondiční jízdy. Od jiných autoškol není. S kolegy z ostatních prostějovských autoškol jsme se dohodli, že lidi od Kalvody na kondiční jízdy nebereme," vysvětlila instruktorka autoškoly v regionu, která si nepřeje být jmenována.

Fungováním systému, ze kterého řada mých vrstevníků v Prostějově profituje a o kterém všichni vědí, ale nikomu nevadí, jsem se začal zabývat.

Neformálně jsem se dozvěděl, že komisařem u Městského úřadu v Konici je sám Jaroslav Kalvoda. Převzal práci po předchozím komisaři, který odešel na pracovní neschopnost a posléze skončil úplně. Na webu města ale v organizační struktuře uveden nebyl. Teprve po mém dotazu byl doplněn, podle úřadu k nezveřejnění došlo opomenutím.

Poté jsem v Konici požádal o seznam autoškol, které jsou u tamního městského úřadu registrovány. Jsou dvě: Autoškola Kalvoda, s.r.o., kterou ovládá a jako jednatelka řídí Petra Ornová, sestra komisaře Kalvody. Druhou je živnostenské oprávnění Jaroslava Kalvody staršího, otce komisaře Kalvody. "Možnou podjatost zkušebního komisaře neřešíme," uvedl tajemník Městského úřadu v Konici Dušan Opletal. "Nerozumím Vaší otázce, protože se domnívám, že sám sebe z důvodu podjatosti vyloučit ani nemohu," reagoval na dotaz Jaroslav Kalvoda.

V Konici uspěje 97 procent uchazečů

Pro představu: v letech 2013 a 2014 neuspěla u zkoušky z praktické jízdy tři procenta uchazečů. V dalších letech už jen 1,9 procenta a 1,5 procenta. Za první dva měsíce působení Jaroslava Kalvody osobně ve funkci zkušebního komisaře v roce 2017 neuspěl pouze jeden člověk ze sta.

O řidičské oprávnění se u Městského úřadu v Konici ročně uchází kolem sedmi stovek lidí. Samotná Konice má přitom jen zhruba 2 800 obyvatel, její správní obvod pro další obce v okolí má podle posledního sčítání lidu v roce 2011 necelých 11 tisíc obyvatel.

Čísla z Konice ostře kontrastují se statistikami odjinud. "Neúspěšnost u zkoušek z praktické jízdy bývala kolem 65 procent. Jestliže má někdo v územním obvodu devadesátiprocentní úspěšnost, je to důvod k tomu, aby ministerstvo přemýšlelo nad tím, co se děje, mělo by se tam jet podívat, konat, zjišťovat, čím to je. To prostě není samo sebou, ani nejvyhlášenější autoškoly takovou úspěšnost nemají," kroutí hlavou bývalý ředitel Odboru agend řidičů Karel Bezděkovský.

V krajském městě Olomouci je situace výrazně odlišná. "Na našem oddělení nezpracováváme žádné statistiky úspěšnosti žadatelů, ale odhadem bych mohl tvrdit, že úspěšnost se pohybuje kolem padesáti procent u první zkoušky," uvedl Miroslav Zarzycki, vedoucí oddělení řidičů a motorových vozidel olomouckého magistrátu s tím, že úspěšnost u jednotlivých úřadů se může lišit vzhledem k místním podmínkám, složitosti a hustotě provozu.

Samotný Kalvoda nic divného na poměru úspěšných a neúspěšných uchazečů na svém pracovišti nevidí. Na otázku, jak si vysvětluje vysoká čísla proti jiným úřadům, odpověděl: "Nejsem schopen posoudit, nemám žádné podklady z jiných obcí."

Instruktor a komisař v jedné osobě? V Konici je to možné

Začal jsem zjišťovat, jak zkoušky v Konici probíhají. Svědectví poskytla studentka K. Š. Nepřeje si v článku uvést celé jméno, redakce jej má ale k dispozici. Obává se, že pokud by na nezákonné praktiky upozornila veřejně, mohla by o řidičské oprávnění přijít.

"U zkoušky byl pouze Kalvoda, ne žádný instruktor z autoškoly. Divné mi to nepřipadalo, já nad tím nepřemýšlela. Šli jsme do auta, první jel nějaký kluk, jiný uchazeč, a jeli jsme v Konici a směrem na Prostějov. V půlce cesty jsme se střídali. On jel v Konici a vesnicích okolo, takže neměl žádnou světelnou křižovatku, a ani já ne. Zkouška skončila v Prostějově na Kostelecké ulici u sídla Autoškoly Kalvoda (v této části Prostějova žádný semafor není – pozn. red.), tam nám Kalvoda podepsal papíry a vytkl drobné nedostatky," popisuje K. Š. s tím, že výcvik v Autoškole Kalvoda vypadal tak, že většinou má člověk na každou jízdu jiného instruktora. "Vnímala jsem to jako výhodu, že dostanu zpětnou vazbu od více lidí, ale v zásadě mi to bylo dost jedno. Ke Kalvodovi jsem šla hlavně proto, že to mám blízko od domu."

Nepřítomnost instruktora u zkoušky, tedy skutečnost, že komisař zastal současně jeho roli, je přitom vážným porušením zákona, stejně tak to, že u zkoušky uchazeči nemuseli zvládnout křižovatku se světelnou signalizací. Od jejího zařazení lze upustit pouze v případě, že by se výcvik v autoškole konal v okrese, kde žádná taková křižovatka není, a to Prostějov nesplňuje. Zkušenosti K. Š. potvrdil i další uchazeč Š. B., který dělal zkoušku o pět měsíců později. I jeho jméno má redakce k dispozici.

Se svědectvím jsme konfrontovali přímo komisaře Kalvodu. Na otázky nereagoval.

Přes půl milionu ročně na poplatcích

Zásadní je, že Jaroslav Kalvoda by podle platného zákona ve funkci zkušebního komisaře být ani neměl. Společnost Autoškola Kalvoda je sice převedena na jeho sestru, stále však zůstal v roli takzvaného odpovědného zástupce pro živnost provozování autoškoly. Zákon pozici definuje takto: "Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k němu ve smluvním vztahu."

Kalvoda v tom problém nespatřuje. K dotazům uvedl, že žádnou autoškolu nevlastní, na chodu společnosti se žádným způsobem nepodílí a nemá z ní prospěch.

To zas máme ošetřené tak, abychom se do problémů nedostali

Pro úřad, jako je ten konický, znamená velké množství uchazečů o řidičská oprávnění slušný příjem z titulu správních poplatků. Pokud v kalendářním roce přijde na první pokus 800 uchazečů, město má jistých 560 000 korun.

Střet zájmů Kalvody nepřipadá nestandardní ani tajemníkovi úřadu Dušanu Opletalovi. "Někomu se to může zdát. Problém je v tom, že není možno prostě sehnat jiného zkušebního komisaře. Jednoho jsme sehnali ve výběrovém řízení, ale neměl potřebné zkoušky. To trvalo poměrně dlouho, neuspěl, takže jsme s ním ukončili pracovní poměr a budeme teď hledat dalšího člověka," vysvětluje, proč je ve funkci Kalvoda.

"Někdo s tím může mít problém, ale nevím, kdo z těch žáků, co tam ty řidičáky získávají, nevím, že by někdo z nich měl problém. Nikdo to nenapadá, včetně nějakých kontrol," uvedl Opletal. Na otázku, zda Kalvoda není ve funkci nezákonně, odpovídá rezolutně: "Jsem si jistý, že to není v kolizi s nějakým zákonem. To zas máme ošetřené tak, abychom se do nějakých problémů s tím nedostali."

Ministerstvo: Je to v možném rozporu se zákonem

Jenže nemají. Jak v komentáři k zákonu, který problematiku získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel řeší, uvedli jeho autoři Pavel Bušta a Jan Kněžínek, na zkušební komisaře se kromě zákazu výdělečné činnosti v oblasti provozování autoškol vztahují též obecné povinnosti úředníků. Úředník například musí jednat a rozhodovat nestranně, zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit důvěryhodnost v jeho nestrannost či v úřad, který jej zaměstnává, a především zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními.

A právě zákaz výdělečné činnosti v oblasti provozování autoškol znamená, že Kalvoda je zkušebním komisařem v rozporu se zákonem. K této neslučitelnosti se tak vyjádřilo i ministerstvo dopravy v odpovědi na můj obecně formulovaný dotaz.

"Odpovědný zástupce zaručuje, že provozovatel autoškoly provozuje živnost v souladu se zákonem. Odpovědný zástupce tak provádí jiný druh výdělečné činnosti, nemá podíl na vytvořeném zisku, ale bývá standardně odměňován v rámci podnikání v oblasti provozování autoškoly. Vámi zmíněné jednání tedy může být v rozporu se zákonem a důvodem pro odebrání průkazu zkušebního komisaře," vysvětlila vedoucí tiskového oddělení ministerstva Lenka Rezková. Posléze upřesnila, že zkušební komisař se prokazatelně účastní podnikání a bez ohledu na to, zda za tuto svoji účast pobírá odměnu, je jeho konání v rozporu se zákonem.

Konflikt zájmů jako vyšitý

Bez ohledu na paragrafy, střet zájmů komisaře Kalvody již nemůže být více do očí bijící.

Obě nemovitosti, kde má Autoškola Kalvoda provozovnu (tu v Prostějově i v Konici), Jaroslav Kalvoda spoluvlastní. S tím rozdílem, že v Konici přímo v této budově současně jako zkušební komisař dělá zkoušky. Město si od něj prostory pronajímá. Tajemník úřadu Dušan Opletal nejprve vysvětloval, že výuka autoškoly se koná jinde, v jiném vchodě do budovy, než kam chodí uchazeči na zkoušku pořádanou městským úřadem. "Barák je to v podstatě stejný," připustil nakonec s tím, že jinde pro to město nemá vhodné prostory.

Argument Jaroslava Kalvody, že se na chodu autoškoly nepodílí, je rovněž zastíněn i tím, že je stále veden jako majitel domény www.autoskola-kalvoda.cz.

Za situace, kdy se autoškola jmenuje Kalvoda, stejně tak komisař, zkouška se skládá v jeho domě, který slouží současně jako provozovna autoškoly a zároveň zkušební místnost městského úřadu, se už nelze divit dívce z volební komise, která nabyla dojmu, že o udělení řidičských průkazů rozhodují autoškoly.

Epilog

Podle vyjádření šéfa dopravní policie Tomáše Lercha řidiči s praxí do pěti let zaviní zhruba čtvrtinu dopravních nehod. Vloni na českých silnicích zemřelo 565 lidí, uvedla ČTK.