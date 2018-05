TOP 09 zarazila kontroverzní exposlankyni kandidaturu do Senátu

MAGAZÍN - Magazín autor: Jakub Čech

Naděje bývalé poslankyně Jitky Chalánkové na návrat do vysoké politiky se po minulém týdnu značně snížily. Jak zjistil server Tiscali.cz, celostátní výbor TOP 09 její kandidaturu neschválil. Chalánková rozhodnutí nekomentuje, chce vyčkat na jednání krajských orgánů strany.

Lékařka Jitka Chalánková v politice začínala v dresu KDU-ČSL, za niž byla náměstkyní hejtmana Olomouckého kraje. V roce 2010 byla zvolena do Poslanecké sněmovny za nově vzniklou TOP 09. Jako poslankyně byla nejvíce vidět v souvislosti s kauzou takzvaných "norských dětí", kde se angažovala ve prospěch matky Evy Michalákové bojující s norskými úřady.

Chalánková ve sněmovně skončila loni na podzim, kdy mandát dále neobhajovala. O svém úmyslu kandidovat do horní komory parlamentu mluvila dlouhodobě. "Nyní kandidovat (do sněmovny) nebudu, protože si myslím, že je dobrá možnost pomoci naší politické straně na úrovni kandidatury do Senátu," citovala ji už loni v dubnu MF Dnes.

Informaci Tiscali.cz o rozhodnutí nejvyššího orgánu strany mezi sněmy ohledně nevyslovení podpory Chalánkové pro senátní volby potvrdil tiskový mluvčí TOP 09 Jakub Hnát. "O důvodech tohoto výsledku nebudu spekulovat, protože se jednalo o individuální volbu každého přítomného člena výkonného výboru. Další postup ve zmíněném obvodě aktuálně řeší vedení strany," uvedl Hnát s tím, že o dalším postupu bude TOP 09 včas informovat.

Jsou za tím její kontroverzní výroky, myslí si Feri

Mezi straníky často zaznívá právě nesouhlas s některými názory či kroky Chalánkové. "Na tom výkonném výboru jsem kvůli nemoci nebyl, ale řekl bych, že ti, co hlasovali proti, a já bych byl mezi nimi, naznali, že Jitku pro její kontroverzní výroky a aktivity není vhodné do souboje nasadit," vyjádřil se pražský poslanec strany Dominik Feri.

Kritizována byla Chalánková od spolustraníků včetně Feriho za fotografii s aktivistkou Evou Hrindovou z hnutí Naštvané matky, která vznikla poté, co Chalánková podpořila petici iniciativy Islám v České republice nechceme. Ta žádala mimo jiné vypsání národního referenda v otázce imigrantů. Proti "zneužití" fotografie se Chalánková ohradila. "Důvodem mého podpisu petice byla obrana křesťanských hodnot. Dokládají to moje postoje, které se nemění. S hnutím pana Konvičky rozhodně nijak nespolupracuji a jejich akcí se neúčastním," uvedla tehdejší poslankyně v prohlášení.

Chalánková se dlouhodobě zabývá sociální politikou. Před dvěma lety se nevybíravě vyjádřila o pěstounské péči. "Děti chodí jako balíky z rodiny do rodiny, protože je to nesmírně výnosný byznys. A vzhledem k tomu, že těch dětí je málo, tak po nich vzrůstá poptávka," uvedla pro server Aktuálně.cz. Proti jejím slovům se však zvedl odpor ze strany pěstounů, sociálních pracovníků, pedagogů a dalších osobností veřejného života, například Jiřiny Šiklové nebo Šimona Pánka. Napsali otevřený dopis tehdejšímu předsedovi TOP 09 Miroslavu Kalouskovi, že názory Chalánkové odporují programu i hodnotám strany. "K počínání Vaší kolegyně jste se nikdy jasně nevymezil, a proto je nasnadě se ptát, zda strana TOP 09 skutečně stojí za rodinnými hodnotami, které doposud prosazovala," stálo v dopise.

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová pak o Chalánkové loni v dubnu prohlásila, že "se asi zbláznila". Stalo se tak poté, co Chalánková ostře vystoupila proti návrhu, aby ženy žijící mimo manželství mohly podstoupit umělé oplodnění s využitím spermatu anonymního dárce. "Právo na dítě nepatří mezi základní lidská práva," vyjádřila se tehdy Chalánková v rozpravě.

Zeptejte se na to Pospíšila, odkázala Chalánková

Rozhodnutí výboru však může vést k rozkolům ve straně. Chalánková v ní patří ke konzervativnímu křídlu, jež si vedení partaje svým rozhodnutím znepřátelí. Podporu má i ve svém domovském regionu, který se podle našich informací bude snažit vedení přesvědčit ke změně názoru. "Já to považuji za chybné, ale víc bych se k tomu nechtěl ještě vyjadřovat," reagoval na dotaz člen regionálního výboru strany a její nejvýraznější prostějovský představitel Aleš Matyášek.

Ani Chalánková není sdílnější. "Situace je poněkud složitější a v tuto chvíli nejasná, nemohu Vám na Vaše otázky v tuto chvíli odpovědět. Za to se velmi omlouvám. Další informace Vám mohu sdělit až po jednání Krajského výboru TOP09, předpokládám, že bude svoláno jako mimořádné. Požádejte tedy, prosím, pana předsedu Pospíšila o sdělení konkrétního odůvodnění a výsledku jednání‎ výkonného výboru. Je předsedou a nepochybně Vám konkrétní odůvodnění sdělí," napsala Chalánková v reakci na dotazy, jak rozhodnutí vnímá či zda bude do Senátu přesto kandidovat.

Šéf TOP 09 má vazby na prostějovskou ODS

Předseda strany Jiří Pospíšil na zaslané dotazy nereagoval. Nevyjádřil se tak například ke spekulacím, že bude usilovat o podporu TOP 09 kandidátovi ODS. Předsedou místní rady ODS na Prostějovsku je totiž Pospíšilův europoslanecký asistent Petr Sokol. Ten pro Pospíšila pracoval i v době jeho působení na ministerstvu spravedlnosti jako poradce. V minulosti byl také tajemníkem jiného exministra ODS, Ivana Langera. Na této pozici si za "zpracování komparativních analýz a stanovisek k vládním návrhům a vyřizování stížností občanů" přišel na 300 tisíc korun.

Kdo přesně za největší pravicovou stranu bude kandidovat, je zatím tajné. "O těchto záležitostech budeme veřejnost včas informovat," sdělil v neděli zastupitel Tomáš Blumenstein. Řadoví členové ODS v Prostějově, kteří jsou mimo okruh Sokolových lidí, informace nemají vůbec. Vyloučit tak nelze, že kandidátem ODS může být právě Pospíšilův asistent Sokol nebo jeho manželka Milada, která za stranu sedí v zastupitelstvu. Oba tvoří nejvýraznější osobnosti strany v regionu.

Senátní obvod č. 62 – Prostějov aktuálně zastupuje sociální demokratka Božena Sekaninová. Ta má v úmyslu mandát podruhé obhajovat, ve straně má však silného vyzyvatele, bývalého poslance a lékaře Pavla Holíka. Za hnutí ANO bude kandidovat starostka obce Vranovice-Kelčice Irena Blažková, za lidovce bývalý náměstek ministra školství Jaroslav Fidrmuc.