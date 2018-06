Náměstkyně si přilepšovala dohodami o provedení práce

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: Jakub Čech

Náměstkyně prostějovské primátorky Ivana Hemerková má další problém. Po kritice kvůli podepisování smluv se zadluženým hokejovým klubem ve znění, jaké neschválilo zastupitelstvo, vyšlo najevo, že k téměř sedmdesátitisícovému platu náměstkyně má pro město jako zaměstnankyně vykonávat další placené činnosti.

Konkrétně jde o redakční práci na knize o radnici anebo má zvát rodiče romských žáků, evidovat jejich účast a řešit s nimi výchovu dětí. Jednu ze sporných smluv si ale Hemerková podepsala sama za obě strany. V celé kauze je mlha hustá tak, že by se dala krájet – Hemerková mlčí i přes tři urgence a magistrát se dokonce pokusil jednu z dohod zatajit.

Bývalá ředitelka prostějovské střední zdravotnické školy Ivana Hemerková působí v prostějovském zastupitelstvu od roku 2002. O osm let později povýšila do uvolněné pozice, kdy se stala místostarostkou a později náměstkyní primátora. Za ODS, v jejíchž řadách byla až do roku 2014, kandidovala neúspěšně do Senátu v roce 2006. Postoupila sice do druhého kola, tam ji ale porazila sociální demokratka Božena Sekaninová, která funkci vykonává dodnes.

ODS Hemerková opustila po její krizi završené pádem Nečasovy vlády a sněmovními volbami na podzim 2013, kdy strana získala pouze 7,72 procenta. Od té doby na radnici reprezentuje místní politické hnutí Pévéčko, které spolu s ní založil další odcházející člen ODS, náměstek Jiří Pospíšil, který z této pozice protlačil například nevýhodný obchod s pozemky v průmyslové zóně, který muselo zastavit až ministerstvo vnitra.

ČTĚTE TAKÉ: Milionový pozemkový podvod v Prostějově zastavilo ministerstvo vnitra

Hemerková je ve městě mezi voliči oblíbená. Když Pévéčko ve volbách získalo 11 procent, Hemerková z druhého místa kandidátky Pospíšila předběhla na preferenčních hlasech.

Na své pozitivní image pracuje Hemerková z osazenstva prostějovské radnice nejdůsledněji: navštěvuje všechny významné kulturní akce, plesy, chodí na vítání občánků i setkání jubilantů, funguje jako oddávající na svatbách. "Je to psychologie, lidi si ji spojí s pozitivní emocí, zároveň je tak z představitelů radnice nejznámější. Klade věnce u pomníků a nechybí v delegacích, i když se to jejího resortu netýká," poznamenal Prostějovan Zbyněk Krejčí, který dění ve městě dlouhodobě sleduje.

Neplatná smlouva, kterou si sama podepsala

Hemerková ale rafinovaně vymyslela způsoby, jak čas strávený politikou kompenzovat i vyššími příjmy do své peněženky: Město s ní uzavřelo dvě dohody o provedení práce. Nebo přesněji řečeno - jednu si uzavřela sama.

Při pohledu na dohodu o provedení práce z ledna 2012, za kterou Hemerková inkasovala 15 tisíc korun, zaujmou zejména podpisy: jak za zaměstnavatele, tak za zaměstnance ji podepsala Ivana Hemerková. Jenže před tímto postupem důrazně varuje ve svém metodickém stanovisku Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly ministerstva vnitra, které odkazuje na rozhodování nejvyššího soudu. "Rozdílnost zájmů zaměstnavatele a zaměstnance při uzavření smlouvy, která směřuje k založení, změně nebo zániku peněžitých nároků, vylučuje, aby jménem zaměstnavatele učinila takový právní úkon stejná fyzická osoba, která je druhým účastníkem smlouvy jako zaměstnanec, neboť nemůže odpovídajícím způsobem 'současně' hájit své zájmy jako zaměstnance a zájmy společnosti jako zaměstnavatele," citují ministerští úředníci ustálené rozhodování soudců.

Hodně zoufalý postup, jak se vyhnout poskytnutí informace

Dostat se k těmto informacím ale není v Prostějově jednoduché. Že by nějaká taková mohla existovat, zjistil autor článku z majetkového přiznání Hemerkové za rok 2016, kde byla uvedena pracovní pozice "Manažer klíčové aktivity" u Statutárního města Prostějova. Na žádost o zaslání všech dohod, které kdy Statutární město Prostějov s Hemerkovou uzavřelo, reagoval magistrát loni v červenci tak, že zaslal pouze tuto dohodu na pozici k projektu "Pojďme se vzdělávat společně" (a k ní vyplacené odměny). Že existovala i nějaká jiná dříve, bylo patrné až z webu města, kde k dotazu jiného žadatele byly zveřejněny výkazy k dohodě z roku 2012 na redakční práce ke knize o historii radnice. Jinými slovy, jednu ze dvou pracovních dohod úředníci při vyřizování žádosti zatajili.

Při vysvětlování pochybení se úředníci právního oddělení do problémů ještě více zamotali. "Žadatel požadoval všechny DPP a DPČ, které Statutární město Prostějov s paní Hemerkovou uzavřelo (Prostějov se stal statutárním městem v březnu 2012). Proto byla zaslána dohoda z 1. 9. 2016, jiná není od uvedeného data vzniku statutárního města evidována. Žadatel tedy dostal vše, oč výslovně žádal, tvrzení o lživých sděleních ze strany Magistrátu města Prostějova je značně fabulující," citovala mluvčí magistrátu Jana Gáborová své kolegy z právního oddělení.

S tím ale ostře nesouhlasí právník Petr Bouda z organizace Frank Bold, podle kterého jde o přepjatý právní formalismus. "Není totiž pochyb o tom, že Statutární město Prostějov je v rámci právní kontinuity identické s Městem Prostějovem. Takže to beru jako hodně zoufalý pokus vyhnout se poskytnutí všech požadovaných informací," komentuje postup úředníků Bouda.

Náměstkyně 22 hodin přepracovávala text mrtvého doktora filozofie – češtináře. Habaďúra?

Předmětem dohody o provedení práce podepsané v lednu 2012 byly činnosti v redakční radě publikace, která vznikla ke stoletému výročí budovy prostějovské radnice. Hemerková měla podle náplně práce dělat "koncepční návrh členění publikace, rozvržení a obsah kapitol, podílet se na výběru fotografií a obrazového materiálu, posuzovat autorské texty, zjišťovat a dohledávat informace nebo spolupracovat při výběru tiskárny".

Sama Hemerková se k věci jakkoliv odmítá vyjadřovat. První dotaz ve věci svých dohod dostala už vloni v září, nereagovala ani přes tři následující urgence. Není tak možné se jí zeptat, zda a jak úkoly naplňovala.

Z výkazů, které město zveřejnilo na základě žádosti o informace, vyplývá, že byla odměňována za korektury textů, účast na jednání redakční rady a přípravu na ně. Jednou z nejvýznamnějších položek výkazu je "přepracování textu Václava Koláře", doktora filozofie, bývalého ředitele zdejšího reálného gymnázia a dlouholetého opozičního zastupitele Prostějova, který zemřel v dubnu 2017. "Šokuje mne, že 22 hodin musela přepracovávat jeho text," kroutí hlavou místopředsedkyně prostějovské Strany zelených Jana Jaňourová.

Ještě ostřeji mluví Aleš Matyášek, který s Václavem Kolářem v zastupitelstvu zasedal za TOP 09. "Připadá mi to jako naprostá habaďúra, nehoráznost. Já tomu prostě nevěřím, jeho texty nejsou přepracovatelné. Já bych si nikdy nedovolil do jeho textu pro publikaci zasahovat. Byl to naprostý profesionál," zpochybňuje výkazy Matyášek s tím, že když už by bylo něco třeba opravit, Kolář by si úpravy provedl sám.

I přes tvrzení Hemerkové ve výkazech práce magistrát odmítá, že by z její práce měl nějaké písemné výstupy. "Tato funkce nebyla funkcí autorskou, proto činností nevznikly žádné písemné výstupy," sdělil právník odboru kanceláře tajemníka Radek Repa. Jakou jinou podobu než písemnou tak měl přepracovaný text, jsme se už od Repy nedověděli.

Primátor byl v redakční radě bez odměny, náměstkyně inkasovala

Že by bylo přepracování Kolářova textu uvedeno až zpětně, ale odmítá Dagmar Roháčková, bývalá ředitelka prostějovského archivu, která stála v čele tehdejší redakční rady a která Hemerkové výkazy podepisovala, ač sama nebyla stálou zaměstnankyní radnice. "Příspěvek doktora Koláře nebyl pro tento typ publikace, bylo to moc osobní a vzpomínkové, takové vágní," popisuje Roháčková.

Na dotaz, proč tuto práci dělala právě náměstkyně, odpovídá: "Hemerková je inteligentní ženská, která se umí vyjadřovat, umí psát. Pravopis ovládá. Ten text musí vždy projít několika očima, člověk různé chyby přehlédne. Ona byla v té redakční radě jako zástupkyně kultury," vzpomíná po letech Roháčková. Sama si nebyla jistá, jestli Hemerková za svou práci brala odměnu. "Pan Pišťák (tj. bývalý primátor města) si peníze nebral, dělal to gratis, to vím stoprocentně. U ní si nejsem jistá," tvrdí Roháčková.

Podle opoziční zastupitelky Hany Naiclerové je postup, kdy výkazy Hemerkové nepodepisoval nikdo z radnice, podezřelý. "Myslím, že není možné, aby osoba bez jakékoliv odpovědnosti vůči městu kontrolovala výstupy práce pro město. Asi s tím nikdo z odpovědných nechtěl mít nic společného," myslí si Naiclerová.

Za 360 korun za hodinu zvala romské rodiče na workshopy

Z titulu dohody o provedení práce, kterou s Hemerkovou uzavřela primátorka Prostějova Rašková v září 2016 a která je dodnes v platnosti, již Hemerková inkasovala přes 43 tisíc korun. Výdělek činí 240 korun za hodinu práce, která spočívá v účasti na projektu podporovaném ze strukturálních fondů ministerstva školství, jehož cílem je podpora inkluzivního vzdělávání. Hemerková má podle dohody zajišťovat rodiče romských žáků pro realizaci workshopů, zajišťovat lektory, školicí místností nebo evidovat účast cílových skupin na přednáškách. Měla také "zprostředkovávat rodině informace o zájmové činnosti jejich dítěte a v případě nedostatečné docházky žáka do zájmového útvaru zajišťovat se speciálním pedagogem a školním asistentem intervenci u rodičů těchto žáků".

Opoziční politici nevěří, že je práce reálně vykonávána. "Pro mě je těžko představitelné, jak náměstkyně primátorky zajišťuje účast romských rodičů na nějakých workshopech," uvedl Matyášek. "Udivuje mne, že pro projekt 'Pojďme se vzdělávat společně' magistrát nenajal sociálního pracovníka a zajišťuje jej již tak jistě přetížená primátorská náměstkyně," dodala ironicky Jaňourová.

I tady magistrát popřel, že by z práce Hemerkové vznikly nějaké písemné výstupy. Jak tedy má vypadat evidence cílových skupin, je otázka. V Prostějově už ale radnice platila z veřejných peněz také mediálního poradce, jehož rady byly ústní, a jak vysvětlila primátorka Rašková, ihned byly vyhazovány do koše.

Smysl zvláštních dohod: vyrovnat životní úroveň

O tom, že dohody náměstkyně Hemerkové nejsou zcela čisté, svědčí kromě postupu úředníků i mlčení Hemerkové, ale také jejích koaličních kolegů: na dotaz na toto téma nereagovaly primátorka města Alena Rašková, senátorka za Prostějov Božena Sekaninová ani radní Milada Galářová (všechny členky ČSSD).

Ticho kolem vedlejšáků náměstkyně Hemerkové je přitom zvláštní: nejedná se o zvláště závratné sumy. Proč má vůbec Ivana Hemerková takové dohody zapotřebí? Matyášek, zastupitel TOP 09, který Hemerkovou dobře zná ze svého předchozího působení v ODS, to nechápe. "Pro mě je to šok. Jestliže je na postu náměstkyně primátorky a nechá si vyplácet s prominutím pár šušňů ke svému platu, tak já fakt nedovedu pochopit, co ji k tomu vede. Mně by bylo hanba."

Jednu teorii vyslovil zdroj napojený na radniční koalici: "Paní Hemerková byla ředitelkou střední školy, než se stala místostarostkou. Není vyloučeno, že měla příjem vyšší, než jaký je příjem místostarostky, a šla tedy dolů. Mohlo prostě jít o vyrovnání životní úrovně."