Bral finanční dary od firem, přátelil se s Faltýnkem. Kdo je nový náměstek na kultuře?

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Jakub Čech

Politik, sportovec a básník. Tak sám sebe označuje novopečený náměstek ministra kultury Alois Mačák (ČSSD). Bývalý komunální a krajský politik před dvěma lety spadl na úplné dno, když se přišlo na to, že bral statisícové dary od firem. Opustil všechny veřejné funkce. Teď se vrací, ministr Antonín Staněk ho do funkce jmenoval minulý týden.

Ještě před třemi lety touto dobou patřil Alois Mačák, tehdy první náměstek hejtmana, k nejvýraznějším představitelům ČSSD nejen v Prostějově, ale i Olomouckém kraji. Jeho politická hvězda rostla nepřetržitě od sametové revoluce.

Začal v roce 1994 v prostějovském zastupitelstvu (to už tam čtyři roky byl Jaroslav Faltýnek), o čtyři roky později se stal místostarostou. V této funkci vydržel 10 let a ve volbách 2008 se stal náměstkem hejtmana Olomouckého kraje. Slibná kariéra mohla pokračovat v dalším strmém růstu, o Mačákovi se dokonce mluvilo jako o příštím prostějovském primátorovi.

Jenže přišlo září 2015. Deník Mladá fronta Dnes upozornil na to, že Mačák, spolu s tehdejším primátorem Prostějova Miroslavem Pišťákem (také ČSSD) bral od několika firem finanční dary. Mačák obdržel od čtyř firem celkem 1,35 milionu korun, Pišťák od jediné – DT Výhybkárny 250 tisíc korun. Právě ta byla nejštědřejším sponzorem i Mačáka, darovala mu 1,1 milionu korun. Pišťák s Mačákem dary oznámili v majetkovém přiznání, které jako politici musejí odevzdávat.

Když se po smyslu transakcí začal pídit novinář Michal Šverdík, oba politici dary vysvětlili tak, že je dostali na volební kampaň. To však obratem popřela ČSSD. "Financování kampaní jde výhradně přes schválené stranické účty. O tom, jak oba jmenovaní se soukromými dary naložili či aktuálně nakládají, ČSSD neměla a nemá žádné informace. Jedná se výhradně o jejich soukromé aktivity a jakékoliv spojování s ČSSD vylučujeme," uvedla mluvčí ČSSD Eva Gregorová.

Vzápětí oba politici změnili taktiku: místo původně tvrzené volební kampaně jako účel začali uvádět "osobní PR".

V neděli 13. září se v Prostějově konaly tradiční hody, Prostějovské hanácké slavnosti. Když Pišťák, tehdy ještě coby primátor, vítal nic netušící Hanáky z folklórních souborů v krojích v prostorách radnice a prohlásil, že "s nejvyšší pravděpodobností končí ve funkci primátora". Klíčový článek o finančních darech přitom vyšel až o den poté, již s informací o tom, že Pišťák jako primátor Prostějova po pěti letech končí.

"Ostatní to nosí v igelitkách!"

Zato pro Mačáka byl konec v politice složitější, na rozdíl od jeho politického soukmenovce, který s rezignací koketoval už v minulosti.

Ještě v pondělí, když záležitost díky rychlému odchodu Miroslava Pišťáka na sebe strhla pozornost celostátních médií, trval na tom, že se ničeho nezákonného ani neetického nedopustil. "Jsou lidé, kteří to (!) nosí v igelitových taškách, my to dáme do majetkových přiznání," prohlásil poněkud neprozřetelně Mačák v rozhovoru pro Prostějovský deník.

Den poté už Mačák oznámil na narychlo svolané tiskové konferenci, že po 20 letech v politice končí.

"Politik se musí ke svým chybám stavět čelem. S ohledem na situaci je rezignace A. Mačáka na veřejné funkce nejlepší možné řešení," napsal na Twitteru tehdejší hejtman Jiří Rozbořil, tehdy vnímaný jako "pan Čistý" olomoucké krajské politiky, který podle kuloárních informací na Mačákově rezignaci trval.

Pikantní je, že o měsíc později byl obviněn v kauze Vidkun z uplácení policistů. Rozbořil odmítl odstoupit i přes naléhání tehdejšího předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky. Skončil až o rok později, když nekandidoval ve volbách.

Odchod kvůli vyšetřování?

Mačák později usiloval o svou rehabilitaci. Rezignaci tak zpětně začal vysvětlovat tím, že dary vyšetřovala policie. "Nechtěl jsem však jako zástupce hejtmana a radní, aby v té době někdo přes moji osobu špinil kraj, naše město a ČSSD, ke které jsem loajální. Nemůžete totiž vědět, jak dlouho bude prověřování probíhat," uvedl v dubnu 2016.

Jenže to není tak úplně pravda. Informace o tom, že by dary mohly být předmětem vyšetřování, se objevila až 16. září 2015, den po Mačákově rezignaci, a to v článku, kde okresní státní zástupkyně Naděžda Kezniklová uvedla, že pokud policie nezačne na základě veřejně dostupných informací konat sama, dostane od ní pokyn.

K zahájení úkonů ze strany kriminalisty pak došlo až 25. září. Ať už byly Mačákovy motivy pro odstoupení jakékoliv, probíhající vyšetřování to nebylo.

O pár měsíců později policisté zjistili, že k trestnému činu nedošlo, respektive není možné nijak případnou protislužbu prokázat. "Nabídka poskytnout dar vzešla vždy od dárce, poté proběhla jednání o bližších parametrech finančního daru, následně byla sepsána příslušná darovací smlouva, ve které byl až na dvě výjimky stanoven účel použití," uvedl v usnesení o odložení věci vrchní komisař Ladislav Herentin.

Smlouvy s Mačákem hovoří o "krytí vzniklých nákladů na organizaci volební kampaně obdarovaného, jako kandidáta a dalších kandidátů za ČSSD".

Během několika dnů tak pohasla nejvýraznější hvězda ČSSD v regionu. Člověk, který se v politice pohyboval 21 let a který byl známý svým sebevědomým vystupováním i rétorikou.

"S velkou oblibou používal podpásovky, z pozice člena Rady města. Ten na koho něco vypustil, neměl možnost se bránit, protože tam nebyl. To je styl jeho práce. Já bych to nazval takovou neurvalostí, protože on se do svých spoludiskutérů hodně strefoval, aniž by řešil nějaký problém. Jednal vždy hodně povýšené, byl si vědomý své pozice," hodnotí Mačáka jeho bývalý kolega z prostějovského zastupitelstva, opoziční politik Aleš Matyášek (TOP 09). Podle něj Mačák nad řešením problémů preferoval osobní útoky.

Být neopominutelný kamarád

Po odchodu z politiky se Mačák vrátil do odborové organizace svazu KOVO, které léta za nemalou odměnu předsedá. Kromě toho začal pracovat v pražské kanceláři DT – Výhybkárny, která jej v politice sponzorovala. Tam ale před časem skončil.

Loni v dubnu byl dosazen do dozorčí rady společnosti DPOV vlastněné Českými drahami, která sídlí v Přerově a opravuje železniční kolejová vozidla. Sám Mačák se vyjádřil, že jej do funkce nominovala ČSSD, spekulovalo se ale o tom, že mu k ní pomohl Faltýnek, se kterým se zná z Rady města Prostějova a který měl resort dopravy fakticky pod palcem.

Mačák nebyl jediný z jeho přátel, který začal v poslední době ve funkci navázané na dráhu působit.

Podle Prostějovana Romana Vejmoly, který prostějovskou situaci bedlivě sleduje a v minulosti byl například jednatelem Společenského domu, není vyloučeno, že Faltýnek Mačákovi pomohl i k získání funkce na ministerstvu.

"Mačák si to vždycky zřídil tak, aby byl pro každého neopominutelný kamarád. A je jedno, jestli mu pomohl kamarád Faltýnek nebo kamarád ministr Staněk nebo kamarád tenisový boss Černošek. Myslím, že si velmi osvojil postupy z Jistě, pane ministře a Jistě, pane premiére. Což dokazuje, že dokázal oslovit i toho správného kamaráda, aby se dostal na to správné místo, kam jako správný básník jistě patří," komentuje ironicky Mačákovu strategii Vejmola.

"Říkanky, které by za večer u vína slátal kdokoliv"

Naráží tak na část Mačákova osobnosti, kterou není možné v jeho komplexním profilu pominout, a to je psaní poezie. Mačák už vydal čtyři básnické sbírky, všechny vyšly v letech, kdy se konaly krajské nebo komunální volby.

Ve třech z nich převažují erotické motivy a opěvování krásy žen. Ta poslední, Abeceda se zvířátky od A do Ž, vydaná v roce 2008, kdy se stal náměstkem hejtmana pro dopravu, je určena dětem. K většině písmen je přiřazeno zvíře, o kterém je napsána krátká báseň. U písmen, kde Mačáka žádné zvíře nenapadlo, je báseň, kde se alespoň daná hláska vyskytuje.

Veverka Veverku malinkou, co protáhne se skulinkou, uctíš nejvíc pralinkou. Veverčáka Lolina, potěší zas kokina. Oba rádi mlsají, k zubaři se chystají. Alois Mačák, Abeceda se zvířátky od A do Ž, 2008

Knihu tvrdě kritizoval novinář Martin Zaoral z Prostějovského deníku.

"Ledabyle slátané říkanky Aloise Mačáka (na mě) působí spíše dětinsky než dětsky a že by je při trošce zručnosti za jeden večer a jednu láhev vína napsal v podstatě každý. Přitom obsahují několik nesmyslů, které jsou tu jen kvůli tomu, aby se to celé aspoň nějak rýmovalo. Nikoliv na hravosti přístupné dětskému čtenáři, nýbrž na rýmu (jakémkoliv) je dle mě založen text této sbírky," napsal tehdy Zaoral.

Pikantní a pro prostějovské poměry příznačné je, že on sám posléze změnil zaměstnání a stal se redaktorem Prostějovského Večerníku, periodika ovládaného radniční koalicí a Mačákův kolega z vedení města Jiří Pospíšil se tak stal jeho šéfem. Tyto noviny navíc podle Syndikátu novinářů porušují novinářskou etiku a píšou rasisticky.

Když svou literární tvorbu Mačák publikoval, dílo vzbudilo značný rozruch. Ostře je opoziční zastupitel Matyášek.

"Poezie zamindrákovaného člověka, který je v těch básních tak neuvěřitelně neslušný vůči ženám, že to volá do nebe. On tím naprosto odhaluje svoje nitro," nechápe Matyášek.

Bývalá novinářka Blanka Oujezdská, která v prostějovských médiích působila na začátku století, je v jeho hodnocení smířlivější. "Byl to takový benjamínek v politice, podle toho se i choval. A tím, že se mladý dostal do politiky, tak mu to dodalo sebevědomí. Ty básně mi přišly strašně osobní, intimní, určené spíše objektu touhy než veřejnosti. Ale proč ne," vzpomíná Oujezdská na Mačákův debut Slunce pro vorvaňku.

Šťastná zpráva Pod polštář a do snů jsi mi vklouzla. Vanilkový krém se v tobě pozvolna rozpustil. Přivábili jsme vůní a mízou jarních stromů i kousíček slunce, který září nám v naději, že přibude další děťátko na zemi. Alois Mačák, Medunka, 2006

Ví, co ho živí

Po třech letech mimo pozornost veřejnosti i médií jmenování Mačáka na ministerstvo kultury Prostějovany překvapilo.

"Je to pro mě docela kontroverzní, protože jestli někdo lže, nemá na ministerstvu co dělat," nechápe Matyášek s odkazem na vyjádření Mačáka na zastupitelstvu, že dary použil na volební kampaň. "Ta zmatenost, která tam byla je pro mě naprosto diskvalifikující."

Podobně na Mačáka nahlíží i jeho spolužák ze základní školy, kandidát SPD do Senátu Pavel Dopita. "Myslím, že je to logické vyústění situace, kdy byl opakovaně neprůchozí v komunální politice a přitom vlivným a loajálním členem ČSSD," uvedl Dopita s tím, že k nové funkci Mačákovi pomohla loajálnost.

Podle Vejmoly Mačák ví, jak dobře zapůsobit. "Při pohledu na jeho vzhled, účes, oblečení a styl je zjevné, že chápe, co ho živí. Ten první dojem a dobře udržovaná pověst, není to o schopnostech," vysvětlil.

Mačák studoval na soukromé Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze, jejíž fungování před časem kritizovala Akreditační komise. Rigorózní zkoušku Mačák složil na Univerzitě Palackého v Olomouci.