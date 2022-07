Tok ruského zemního plynu do Evropy je stabilní, německá vláda bude zachraňovat Uniper

Dodávky ruského plynu do Evropy zůstávají dnes ve srovnání s předchozím dnem převážně stabilní. Fyzický tok plynovodem Nord Stream 1 do Německa je zhruba na stejné úrovni, tok plynovodem Jamal směrem z Německa do Polska se mírně snížil.

Podle internetových stránek společnosti Nord Stream AG fyzický tok plynovodem Nord Stream 1 ráno činil 29,2 milionu kilowatthodin za hodinu (kWh/h). Předchozí den to bylo kolem 29 milionů kWh. Plynovod zajišťuje více než třetinu ruského vývozu plynu do EU, provoz plynovodu byl po desetidenní odstávce způsobené údržbou obnoven ve čtvrtek. Dodávky plynovodem Nord Stream 1 ale zůstávají na 40 procentech kapacity, kde byly kvůli technickým problémům už před zahájením údržby. Nadále také přetrvávají obavy ze zastavení dodávek ruského plynu kvůli geopolitickému napětí. Tok plynu ve směru z Německa na východ přes plynovod Jamal-Evropa do Polska je mírně slabší, ukázala data německého provozovatele plynovodní sítě Gascade. Výstupní průtok v měřicím bodě Mallnow na německých hranicích s Polskem ráno činil 2,652 767 kWh/h, což je pokles z 3,9 milionu kWh/h z předchozího dne. Takzvané nominace na přívod plynu na Slovensko z Ukrajiny přes hraniční bod Veľké Kapušany se dnes nezměnily a ráno činily 36,9 milionu metrů krychlových denně, ukázaly údaje ukrajinského provozovatele přepravní soustavy. Tyto objemy odrážejí rezervace odběratelů. Ruská plynárenská společnost Gazprom uvedla, že její dodávky plynu do Evropy přes Ukrajinu přes vstupní bod Sudža by dnes měly dosahovat 41,9 milionu metrů krychlových ve srovnání se čtvrtečním objemem 42,2 milionu metrů krychlových. Od května se přes Ukrajinu dostává do EU zhruba o třetinu méně ruského plynu než předtím. Ukrajina totiž rozhodla, že přestane umožňovat Gazpromu tranzit ruského plynu přes stanici Sochranovka, jeden ze dvou tranzitních bodů na ukrajinském území. Zdůvodnila to invazí ruských vojsk. Cena plynu pro evropský trh s dodáním v srpnu se mezitím vrátily k růstu. Krátce před 10:00 SELČ se ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku pohybovala nad 165 eur (asi 4050 Kč) za megawatthodinu (MWh), a vykazovala tak růst více než o šest procent. Před rokem plyn v TTF stál zhruba 21 eur/MWh. Německá vláda převezme v Uniperu 30procentní podíl, aby zabránila jeho pádu Německá vláda převezme ve společnosti Uniper zhruba 30procentní podíl, aby zabránila jejímu úpadku. Firma o tom informovala po jednání se zástupci vlády. Uniper zároveň dostal finanční injekci 15 miliard eur (přes 368 miliard Kč). Část tvoří bankovní záruky, část je nový kapitál po vstupu německé vlády do vlastnické struktury podniku. Firma požádala vládu o pomoc před dvěma týdny. Uniper je v Německu největším dovozcem ruského plynu, kvůli prudkému růstu cen a omezení dodávek suroviny z Ruska se však ocitl v existenčních potížích a stal se zatím největší obětí současné krize na trhu s energiemi v Evropě. „Uniper je samostatný případ, není to návrh řešení pro všechny,“ řekl na tiskové konferenci kancléř Olaf Scholz. Dodal nicméně, že firmy, které jsou pro fungování energetické infrastruktury v Německu důležité, budou moci také čerpat finanční pomoc. Společnost Uniper se v posledních měsících stala široce diskutovaným příkladem, jak se z velkého a stabilního podniku může snadno a rychle stát oběť ekonomické roztržky mezi Západem a Moskvou. Vztahy s Ruskem se vyhrotily po únorové invazi ruských vojsk na Ukrajinu. Většinovým vlastníkem Uniperu zůstane i po vstupu německé vlády finská společnost Fortum, její podíl se ale sníží na 56 procent ze současných zhruba 80. Uniper kvůli prudkému růstu cen plynu a nepříznivé situaci na trhu denně přichází o značné objemy peněz. Je totiž nucen kupovat plyn za výrazně vyšší ceny z alternativních zdrojů, protože ruská plynárenská společnost Gazprom vývoz plynu do Německa citelně omezila. Zdůvodňuje to technickými problémy, které němečtí představitelé zpochybňují. Rusko odmítá zprávy, že turbína pro Nord Stream 1 uvázla při tranzitu Rusko odmítá zprávy, že kompresorová turbína nutná k obnovení plného provozu plynovodu Nord Stream 1 uvázla při tranzitu. Informaci ve čtvrtek zveřejnila agentura Reuters, která s odvoláním na dva zdroje uvedla, že Moskva zatím nedala souhlas k přepravě turbíny zpět do Ruska. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov při hovoru s novináři označil tuto zprávu za nesmysl. „Ta obvinění jsou nepodložená. Zdroje se mýlí,“ řekl Peskov. Rusko v červnu snížilo průtok plynovodem Nord Stream 1 na 40 procent kapacity zařízení. Zdůvodnilo to opožděným návratem turbíny z běžné údržby v Kanadě. Západní sankce znemožnily návrat turbíny do ruské kompresorové stanice Portovaja, Kanada pak musela udělit zvláštní výjimku, aby umožnila dodání turbíny do Německa. Vláda v Berlíně odmítá, že by turbína byla důvodem ke snížení dodávek plynovodem Nord Stream 1. Tvrdí, že se tato turbína měla používat až od září, a viní Moskvu z využívání dodávek plynu jako politické zbraně. Rusko uvádí, že turbína je důležitá pro bezpečný provoz plynovodu. Ruský prezident Vladimir Putin tento týden řekl, že Rusko stále čeká na dokumenty od výrobce turbíny, firmy Siemens Energy a neví, v jakém stavu turbína bude, až dorazí. Uvedl také, že ruská plynárenská společnost Gazprom bude brzy posílat na údržbu další turbíny z plynovodu. Mohlo by vás zajímat Přes Nord Stream 1 opět proudí plyn z Ruska, některé země EU odmítají snížení spotřeby

