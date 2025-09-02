Tento byt pod střechami Prahy vás dostane – nádherný vzdušný interiér, který byste tu rozhodně nečekali
2. 9. 2025 – 13:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Vstoupit do podkroví v ulici Na Perštýně je jako ocitnout se v jiném čase. Bělostné trámy nesou stopy století, přitom prostor působí svěže a neokázale moderně. Na ploše 168 m² se rozehrává hra světla, úhlů a členění, která dává interiéru vzácnou vlastnost, působí velkoryse, ale zároveň útulně.
Tohle podkroví v samém srdci Prahy si zaslouží pozornost. Masivní dřevěné trámy dávají interiéru výraznou tvář a propojují současnost s historií domu. Dispozice 5+kk je rozložená na ploše přes sto šedesát metrů čtverečních, takže prostor působí nejen velkoryse, ale i promyšleně. Díky atypické členitosti a velkým arkýřovým oknům se interiér otevírá směrem do ulice a získává lehkost, která je pro podobné byty vzácná.
Airbnb jako způsob, jak prostor otestovat i sdílet
Tento byt není jen adresou. Je to místo, které si dnes žije dvojím životem, funguje jako domov pro cestovatele, kteří hledají autentickou Prahu, a zároveň čeká na svého stálého majitele. Nabízí se totiž prostřednictvím Airbnb. A právě tato forma zprostředkování má své výhody: prodávající není tlačen časem, protože byt přináší pravidelný příjem. Kupující má zase možnost byt na pár dnů vyzkoušet – přespat pod střešními zkoseními, projít se ráno pro kávu do kavárny v Dlouhé a zkusit, zda mu tohle místo dokáže být domovem.
Podle dat z Airbnb je Praha dlouhodobě jedním z nejvyhledávanějších evropských trhů. Zatímco hotelový pokoj nabídne komfort, byty jako tento otevírají cestovatelům dveře k autentickému prožitku. To je i důvod, proč se podobné nemovitosti těší vysoké obsazenosti – velké podkrovní prostory schopné ubytovat až deset osob jsou na trhu vzácností.
Interiér s duší
Nejde jen o pouhou frázi, ale o vyjádření designérů, kteří se na tomto skvostu podíleli. Od jídelny po ložnici se vine jednotná linka, s respektem k historickým prvkům a zároveň snaha otevřít prostor světlu a vnést do něj současnou lehkost.
Obývací pokoj – scéna pod trámy
Obývací část působí jako kulisa, která kombinuje staré s novým. Masivní trámy se stopami staletí rámují prostor, kde se na jemném šedém koberci rozprostírá moderní nábytek v sytých barvách. Zelené pohovky odkazují na vitalitu a svěžest, modrá křesla v sametu vnášejí nádech elegance. Celek doplňují subtilní kovové stolky s geometrickou základnou, jež kontrastují s robustností dřeva. Světlo z arkýřových oken proudí dovnitř a odráží se od bílých stěn, čímž prostor získává lehkost, kterou by u podkrovního bytu málokdo čekal.
Jídelna pod šikminami – intimní zákoutí se světlem
Pod zkosenými zdmi se ukrývá jídelna s kulatými bílými stoly, která funguje jako přirozené shromaždiště. Šikmé stropy s pohledovými trámy dodávají prostoru charakter a vizuální rytmus. Přestože jde o místo menší, opticky ho zvětšuje světlo ze střešních oken. Je to prostor, kde si lze představit pomalé víkendové snídaně i dlouhé večery se svíčkami. Atmosféru dotváří lampy a drobné dekorace, které působí civilně, ale přesně to mu dává kouzlo.
Lůžková část – soukromí za dřevěnými trámy
Ložnice jsou navržené jednoduše, ale funkčně. Kovové rámy postelí a textilie v tmavých odstínech dodávají střídmost, zatímco tmavě modré závěsy vnášejí hloubku a pocit klidu. Každý pokoj má jiné zákoutí – někde malý posed u střešního okna, jinde křesla a stolky, které vytvářejí soukromou zónu. Všude se ale opakuje motiv dřevěných trámů, které drží vizuální linku napříč celým bytem. Díky členitému půdorysu se ložnice navzájem neruší, což je výjimečné právě pro byt, který zvládne ubytovat až deset osob.
Kuchyňka – funkční zázemí
Kuchyňský kout působí střídmě a prakticky. Bílé obklady a světlý nábytek opticky rozšiřují prostor, zatímco doplňky – květiny, zrcadlo ve zlatém rámu nebo dekorace – dodávají osobní charakter. Přestože jde o kompaktní kuchyni, nabízí vše potřebné pro provoz velkého bytu. Její největší síla tkví v nenápadnosti, neruší atmosféru podkroví, ale přirozeně se do ní začleňuje.
Koupelny – světlo a klid pod střechami
Dvoukřídlá koupelna s vanou a oddělenou toaletou je překvapivě světlá díky střešnímu oknu. Bílý obklad působí čistě a prakticky, zatímco doplňky, jako je drobný orientální koberec, košíky a ručníky, jí dodávají útulnost. Druhá koupelna se sprchou je řešena účelně, ale i zde hraje roli přirozené světlo, které mění zážitek z prostoru. Vana pod šikminou je pak místem, kde se střetává každodenní ruch města s klidem soukromé relaxace.
Krásné kouty vzdušného prostoru
Byt nabízí několik zákoutí, která podtrhují jeho lehkost a útulnost. U vstupu tě přivítá decentní skříňka s květinami, jídelní stůl pod šikminou zalévá denní světlo ze střešního okna a v ložnici čeká posezení se dvěma křesly a stolkem – ideální pro chvíle klidu. Chodba s orientálním kobercem propojuje prostory s nádechem historie a velkorysý obývací pokoj rozdělený do úrovní nabízí hned několik míst k posezení i odpočinku.
Přidaná hodnota místa
Bydlení v historickém jádru má svá úskalí – parkování nebo ruch turistů. Ale právě tady, v těsné blízkosti Betlémské kaple a Národního divadla, dostáváte víc než jen adresu. Jsou to výhledy do malebných uliček, zvuk tramvaje z Národní třídy, možnost dojít pěšky na Staroměstské náměstí i do kavárny Slavia. Je to Praha, kterou běžně míjíme, ale z tohoto podkroví ji máte jako na dlani. A není náhodou, že tento unikátní prostor nabízejí právě ti nejlepší – makléři KW Luxury, kteří se specializují na výjimečné luxusní nemovitosti s příběhem.
Pro investory i pro srdcaře
Tento byt má dvojí tvář a obě jsou stejně lákavé. Z pohledu investora představuje výjimečnou příležitost: díky své velikosti, poloze v samotném srdci Prahy a prověřenému provozu přes platformu sdíleného bydlení nabízí stabilní obsazenost a atraktivní návratnost. Podobně velkých podkrovních bytů je na trhu minimum, a proto jde o nemovitost, která se dokáže dlouhodobě zhodnocovat.
Z pohledu srdcaře se otevírá možnost vytvořit si tu jedinečný domov. Členitý půdorys, skryté kouty pod zkosenými stropy i velkorysé společné prostory vybízejí k tomu, aby si každý člen rodiny našel vlastní zákoutí, a přitom se všichni setkávali v centru bytu – v obývacím pokoji pod trámy s výhledem do starých pražských uliček. Není to sterilní prostor, ale místo s charakterem, které spojuje historii domu s energií současného života.
Ať už půjde o investici s jasnými čísly, nebo o splněný sen o bydlení pod střechami Prahy, jedno je jisté: je to prostor, který nenechá nikoho chladným.