Král ocenil Trumpovy mírové snahy, Trump mluvil o mimořádné poctě
18. 9. 2025 – 10:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Britský král Karel III. dnes večer na úvod státního banketu na počest amerického prezidenta Donalda Trumpa ocenil, že se Trump osobně zasazuje za mírové vyřešení konfliktů ve světě.
Jeho americký host zase ve své následné řeči označil královo pozvání na již druhou státní návštěvu země za zcela mimořádnou poctu.
Projevy, které oba muži četli u slavnostní tabule obklopené desítkami prominentních hostů, zahájily banket na hradě Windsor, kde Trump s manželkou Melanií a doprovodem strávili celý dnešní den.
Britský monarcha zdůraznil historické pouto mezi oběma národy, které bok po boku bojovaly v obou světových válkách minulého století.
"Dnes, když tyranie znovu ohrožuje Evropu, stojíme spolu se svými spojenci za Ukrajinou a podporujeme ji," pronesl Karel za Trumpova přikyvování. Británie přitom patří k zemím, které se snaží Trumpa přesvědčit k větší podpoře Kyjeva a zesílení tlaku na ruského prezidenta Vladimira Putina.
Trump ve své řeči zahraničněpolitická témata pominul, opakovaně zato chválil Karla i další členy královské rodiny. V projevu, který se na rozdíl od řady jiných jeho vystoupení držel linie předepsané v textu, zmínil také "výjimečný vztah", který podle něho obě země mají. Zdůraznil rovněž, že je prvním americkým prezidentem pozvaným na druhou státní návštěvu Británie, což označil za "jednu z největších poct svého života".
Slavnostní banket zakončuje první den Trumpova programu, během kterého se s králem projel v kočáře, zhlédl vojenské ceremonie a uctil památku královny Alžběty II. Ve čtvrtek Trump ukončí svou návštěvu Británie schůzkou s premiérem Keirem Starmerem.