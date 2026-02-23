Tesco spustilo cenový masakr, maso mizí z pultů první

Tesco vytasilo leták, který míří přímo na peněženky zákazníků. Slevy jsou tentokrát výrazné a u některých položek padají ceny na hranici, kterou jsme dlouho neviděli.
Maso, které zmizí z pultů jako první
Největší pozornost na sebe strhává vepřová pečeně bez kosti. Původních 196,90 Kč padá o 54 procent na 89,90 Kč za kilogram. To je cena, která z ní dělá jasný hit týdne.
Zaujmou i kuřecí stehna – celé balení vychází na 64,90 Kč místo 89,90 Kč. Kuřecí prsní řízky koupíte za 119,90 Kč (sleva 36 procent). Kdo má raději hovězí, může sáhnout po hovězím kližce bez kosti za 249,90 Kč nebo hovězích medailoncích za 69,90 Kč.
Nechybí ani mleté maso 500 g za 84,90 Kč nebo vepřová kýta plátky za 104,90 Kč. A pokud plánujete víkendové grilování, Tesco nabízí také různé druhy steaků, například vepřovou krkovici bez kosti za 149,90 Kč.
Mléko, vejce i máslo za ceny, které překvapí
Základní potraviny tentokrát hrají prim. Jihočeské trvanlivé mléko Madeta 1 l stojí 11,90 Kč místo 24,90 Kč, což je sleva 52 procent. To je cena, která přiměje k zásobení celé rodiny.
Vejce M velikosti 30 kusů vycházejí na 149,90 Kč. Máslo 250 g je za 39,90 Kč. A pokud máte chuť na něco lehčího, Olma Florian jogurt pořídíte za 9,90 Kč.
Nechybí ani strouhaný sýr Gran Moravia 200 g za 49,90 Kč, což se může hodit na těstoviny nebo zapékané pokrmy.
Alkohol, sladkosti i drogerie
Gambrinus Originál 0,5 l láhev vyjde na 12,90 Kč. Dvoulitrová Pepsi stojí 32,90 Kč. Kdo dává přednost vínu, může sáhnout po vybraných odrůdách za 49,90 Kč.
Zajímavě vychází také Jojo bonbony 80 g za 15,90 Kč nebo Lay’s Max Strong za 39,90 Kč. A pokud chcete něco sladkého ke snídani, müsli Chocolate Crunch 750 g je za 64,90 Kč.
V drogerii zaujme toaletní papír Tento Elegance Blue Decor za 49,90 Kč. Slunečnicový olej Glana vyjde s aplikací na 29,90 Kč.
Leták je jasným signálem, že Tesco chce přilákat zákazníky masivními slevami napříč odděleními. Platnost od 18. 2. do 24. 2. 2026 dává jen omezený čas na to, využít největší cenové propady. Pokud některé položky zmizí rychle, nebude to překvapení.