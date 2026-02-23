Chytila druhou mízu? Heidi Janků: "Jsem otevřená všemu. Už se mi ti mlaďoši začínají ozývat"
23. 2. 2026 – 9:01 | Magazín | BS
Slavná zpěvačka nemíní zůstat na ocet a nebrání se věkovým rozdílům ani moderním způsobům randění.
Nikdo nemůže říct, že by snad něco uspěchala. Oblíbená zpěvačka Heidi Janků byla šťastně ženatá, jenže manžel, známý hudební skladatel Ivo Pavlík v roce 2017 ve věku 84 let zemřel. S Heidi spolu strávili 25 let.
Jenže od té doby uplynula už další téměř celá dekáda a Heidi nehodlá zůstat až nadosmrti sama. A podle toho, jak si promluvila s redaktorem eXtra.cz na premiéře filmu EPIC: Ellvis Presley, to vypadá, že její nálada tematicky odpovídá současné oblevě. Cloumá s ní totiž jaro.
„Jsem otevřená všemu,“ hlásí bez příkras.
Spousta mužů to prý vycítila a snaží se ji uhnat na sociálních sítích: „Začínají se mi ti mlaďoši ozývat,“ smála se Heidi.
„Zatím ta originalita nevyhrává, ale jsou milí. Takže uvidíme, co z toho bude,“ popisuje.
Zda nakonec opravdu zaloví mezi mladšími a vybere si osudového muže z mladších ročníků, samozřejmě Heidi zatím neví. Je to ale klidně možné, což není žádná náhlá pohnutka – v podobném duchu se již před několika lety vyjádřila pro Aha: „Přivítala bych někoho mladšího, aby se zase staral on o mě,“ měla jasno.
Zároveň ji ale představa podobného seznámení nepřijde nijak divná a poznat se online v dnešní době nepovažuje za žádné stigma: „Jo, proč ne, jak jinak se dneska seznámit, že jo,“ přikyvuje.
Sama přiznává, že rozloučení s manželem nebyla žádná legrace a na nový vztah dlouho nebyla připravená. Teď už však ano: „Třeba to teďka nastane znovu. Uvidíme,“ dodává s potutelným úsměvem.