Nechali jste škvírku v okně? Může vás to stát víc než celá nádrž benzínu
23. 2. 2026 – 10:14 | Zprávy | Anna Pecena
V oblíbeném cíli českých dovolenkářů teď hrozí pokuty i za to, co byste doma považovali za drobnost – pootevřené okénko u auta vás může přijít pěkně draho.
V létě se traduje, že jen „trochu vzduchu“ v autě nikoho nezabije. Realita je ale jinde. V Itálii, kde každoročně míří tisíce českých turistů, totiž místní policie nezvládnuté zabezpečení zaparkovaného auta bere vážně. A to do té míry, že řidič z města Vicenza, který nechal okno otevřené asi deset centimetrů, odjel o tisíc korun chudší – a klidně mohl zaplatit i mnohem víc.
Pro české řidiče, kteří vyrážejí do zahraničí nebo jen parkují ve městě, je to varování: malá střepina vzduchu může znamenat velké ztráty.
Proč vám někde dají pokutu i za škvírku v okně
Podle italské policie totiž nedovřené okénko představuje „neúplné zabezpečení“ vozidla. V praxi to znamená, že každý může snadno dosáhnout dovnitř, odcizit věci, nebo dokonce manipulovat s vozidlem. I když to zní absurdně, právě to byl důvod, proč místní strážníci udělili pokutu zmíněnému řidiči.
Podobná pravidla existují i jinde v Evropě: ve Francii nebo Švýcarsku je běžné, že policie upozorní na riziko krádeže, a v některých případech dokonce pokutuje i stažené okna, zejména pokud auto stojí bez dozoru. Statistiky ukazují, že v případech vloupání do vozidel hraje právě snadný přístup skrz pootevřené okno významnou roli. V několika evropských turistických regionech bylo za poslední tři roky zaznamenáno až o 15 procent více krádeží z aut, kde byla okna pootevřená, než tam, kde byla auta zavřená. (dle Evropské federace automobilových klubů)
I v Česku může policie pokutu udělit, byť tamní pravidla nejsou tak často vynucovaná. Podle dopravních expertů může přijít pokuta až do výše kolem 1 500 Kč, a ve správním řízení dokonce až 5 000 Kč, pokud strážce zákona vyhodnotí, že vozidlo nebylo bezpečně zabezpečeno.
Jak se vyhnout nepříjemnostem a nezničit si dovolenou
Nejjednodušší rada je zároveň ta nejméně sexy: před tím, než opustíte auto, se ujistěte, že jsou všechna okna důkladně zavřená a dveře zamčené. Pokud máte alarm nebo jiné bezpečnostní prvky, aktivujte je. V žádném případě nenechávejte klíče v zapalování nebo v dosahu ostatních osob.
Některé dovolenkové destinace mají specifická pravidla, která nejsou označena nápisy nebo upozorněními na parkovištích. Turisté tak mohou být nemile překvapeni, když se vrátí od kavárny ke svému autu a najdou tam pokutu. Informace z místních úřadů nebo policejních webů proto stojí za přečtení ještě před odjezdem.
Shrnutí je jasné: i když necháte okno otevřené „jen trochu“, riskujete pokutu, a to nejen ve Vicíne, ale i na mnoha dalších místech Evropy. Když si to uvědomíte dřív než strážník, ušetříte si nejen nervy, ale i peněženku.