Tesco má Velikonoce za pár korun, zbývají ale už jen dva dny na tyhle výrobky
16. 3. 2026 – 10:29 | Zprávy | Anna Pecena
Nový leták řetězce Tesco slibuje pořádný cenový šok. Od základních potravin až po alkohol se objevují výrazné slevy, které mohou výrazně zahýbat rodinným rozpočtem. Nabídka platí od 11.3. do 17.3. 2026 a některé ceny vypadají až podezřele nízko.
Tesco přichází s dalším slevovým tahem, který může přilákat davy zákazníků. V aktuálním letáku se objevuje řada položek se slevami přes 30, 40 a někdy dokonce i 50 procent. A nejde jen o drobnosti – levnější jsou jak základní potraviny, tak alkohol nebo drogerie.
Základní potraviny za ceny, které překvapí
Největší pozornost budí především základní potraviny. Například Tesco mléko polotučné (1 l) se prodává za 14,90 Kč, což je sleva o 40 procent. Stejnou cenu – 14,90 Kč – má také minerální voda Magnesia (1,5 l).
Velké zlevnění se týká i masa. Kuřecí prsní řízky Tesco jsou nyní za 109,90 Kč, což představuje padesátiprocentní slevu. Vejce velikosti S až M vyjdou na 139,90 Kč za balení po 30 kusech.
Levněji pořídíte také běžné ingredience do vaření. Babicčina mouka je za 17,90 Kč, rýže Vitana za 44,90 Kč a okurka hadovka stojí jen 16,90 Kč. Margarín Hera Classic (250 g) vychází na 9,90 Kč.
Sladkosti, káva i těstoviny ve slevě
Slevy se nevyhnuly ani oblíbeným pochoutkám. Kinder Surprise vyjde na 20,90 Kč a čokoláda Orion Studentská pečeť stojí 54,90 Kč.
Milovníky kávy může zaujmout Nescafé Classic (200 g), které je nyní za 149,90 Kč. Těstoviny Adriana se prodávají za 24,90 Kč a nejvyšší jakost šunky Le & Co je za 24,90 Kč za 100 gramů.
Z ovoce se objevují například jahody za 49,90 Kč. Z nápojů stojí Staropramen 0,5 l 16,90 Kč.
Alkohol výrazně zlevnil, whisky i likéry lákají
Velkou část letáku tvoří také alkohol. Jameson Irish Whiskey je za 329,90 Kč a výrazně zlevnil i Jameson Black Barrel, který stojí 589,90 Kč.
Guinness dárkové balení vyjde na 249,90 Kč. Baileys Original se prodává za 349,90 Kč.
Další výrazná sleva se týká whisky Tullamore D.E.W., která je nyní za 269,90 Kč. Pro milovníky vína je připraveno také prosecco Bella Cucina za 59,90 Kč.
Levnější je i drogerie
Vedle potravin Tesco zlevnilo i drogerii. Aviváž Silan vyjde na 89,90 Kč. Tablety do myčky Somat Mega stojí 269,90 Kč a prací prostředek Persil Mega Pack vychází na 369,90 Kč.
Aktuální leták tak ukazuje, že Tesco sází na výrazné slevy napříč sortimentem. Nabídka přitom platí pouze od 11.3. do 17.3. 2026, takže zákazníci mají jen omezený čas rozhodnout se, zda těchto cen využijí.