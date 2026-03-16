Kolagen je v reklamách všude kolem nás: zázračný trend, nebo jen drahá iluze?
16. 3. 2026 – 10:24 | Zpravodajství | Alex Vávra
Kolagen je dnes jedním z největších hitů světa krásy a zdraví. Doplňky, nápoje i kosmetické procedury slibují mladší pleť, silnější vlasy a méně bolesti kloubů. Otázkou ale zůstává, kolik z těchto slibů opravdu potvrzuje věda.
Kolagen je dnes skoro všude. Najdete ho v luxusních estetických klinikách, v reklamách influencerů i v prášcích a nápojích na pultech supermarketů. Slíbí vám pevnější pleť, silnější vlasy, méně vrásek i zdravější klouby. Zní to skoro jako elixír mládí. Jenže věda zatím říká něco střízlivějšího. Kolagen je pro tělo skutečně zásadní, ale otázka, zda ho dokážeme jednoduše doplnit pilulkou nebo nápojem, zůstává otevřená.
Kolagen je nejrozšířenější bílkovina v lidském těle. Tvoří zhruba třetinu všech proteinů a funguje jako stavební materiál pro kůži, kosti, šlachy, vazy nebo cévy. V mladé pokožce vytváří pevnou síť vláken, která udržuje pleť pružnou a hladkou. S přibývajícím věkem se ale tato síť postupně rozpadá. Vlákna se zkracují, tuhnou a jejich množství klesá. Výsledkem jsou vrásky, ochablá pokožka a také větší problémy s klouby.
Celý proces navíc výrazně urychluje slunce, kouření, alkohol nebo vysoký příjem cukru. UV záření například dokáže kolagenová vlákna poškodit natolik, že se jejich struktura už nikdy úplně neobnoví. Proto dermatologové dlouhodobě tvrdí, že nejúčinnější anti-aging produkt není drahý krém ani doplněk stravy, ale obyčejný opalovací krém.
Kolagenové doplňky pod lupou
Popularita kolagenu explodovala hlavně díky doplňkům stravy. Na trhu jsou nápoje, prášky, kapsle i sladké gummies. Nejčastěji obsahují hydrolyzovaný kolagen z ryb, kuřat nebo skotu, který je rozložen na menší fragmenty aminokyselin. Ty se mají snadněji vstřebat a dodat tělu stavební materiál pro tvorbu nového kolagenu.
Jenže realita v lidském těle je složitější. Když sníme jakoukoli bílkovinu, žaludek ji většinou rozloží na jednotlivé aminokyseliny. Ty pak tělo použije podle aktuální potřeby. Někdy na tvorbu kolagenu, jindy na jiné proteiny. Není tedy jisté, že kolagen z doplňků skončí právě v kůži nebo v kloubech.
Některé studie naznačují malé zlepšení hydratace pokožky nebo elasticity. Jiné výzkumy ukazují menší bolest kloubů u sportovců nebo aktivních lidí středního věku. Problém je, že mnoho těchto studií je malých a často je financují výrobci doplňků. Když vědci porovnali kvalitnější a méně kvalitní výzkumy, výrazné benefity často zmizely.
Jak se snaží kolagen stimulovat estetická medicína
Zájem o kolagen se neomezuje jen na doplňky. Velký boom zažívají také estetické procedury, které mají tvorbu kolagenu stimulovat přímo v kůži. Patří sem například microneedling nebo moderní technologie využívající plazmu či radiofrekvenční energii. Tyto zákroky vytvářejí v kůži drobná kontrolovaná poranění. Tělo pak spustí proces hojení a začne vytvářet nový kolagen.
Existují také injekční látky, které aktivují fibroblasty, tedy buňky zodpovědné za produkci kolagenu. Některé malé studie ukazují zlepšení textury pokožky nebo redukci vrásek. Ani zde ale věda zatím nepřinesla jasného vítěze. Studie jsou malé, výsledky se liší a jednotlivé metody nebyly pořádně porovnány.
Navíc je dobré si uvědomit jednu důležitou věc. Kolagen v kůži se obnovuje velmi pomalu. Některá kolagenová vlákna mohou v těle přetrvávat desítky let a postupně na nich zůstává stopa všech slunečních dnů, které jsme bez ochrany strávili venku.
Nakonec tak možná platí staré pravidlo, které není tak lákavé jako reklamy na zázračné doplňky. Pokud chcete chránit svůj kolagen, nejdůležitější je chránit kůži před sluncem, dobře spát, jíst pestrou stravu a pravidelně se hýbat. Kolagenové doplňky mohou být zajímavým experimentem, ale skutečný recept na mladší pleť se pravděpodobně stále skrývá v docela obyčejných návycích.