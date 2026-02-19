Slavná zpěvačka tepe doktory: Zničili mi orgány a zmrzačili ruku
19. 2. 2026 – 9:30 | Zprávy | Jana Strážníková
Oblíbená zpěvačka nemá se zdravotnickými zařízeními a operacemi zrovna dvakrát skvělé zkušenosti.
Populární zpěvačka Marie Pojkarová si už před časem postěžovala na kritickou chybu při rutinní operaci, která jí podle jejích slov nejenže málem stála život, ale nemocnice se ji navíc snažila ututlat.
„Byla jsem na operaci v jedné pražské nemocnici, na gynekologii, u jednoho pana primáře. Vyhlášená kapacita. Těšila jsem se. Byla to operace poševního svalstva a bylo mi řečeno, že je to banalita, že za hodinu bude hotovo. Jenže už samotný zákrok trval třikrát tolik. A příští den mi doktoři jen tak na vizitě řekli, co se stalo. ,Panu primáři se to nepovedlo, propíchl vám močový měchýř, poškodil vám močovod.‘ A že se to prý stává,“ uvedla již koncem loňského roku pro eXtra.cz.
Pak musela na operaci, kde dostala vývod, protože by ji jinak mohla zabít zničená ledvina. A jako by to snad nestačilo, následovaly komplikace s operací ruky, kde se zpěvačce vyskytl naštěstí nezhoubný nádor.
„Ale co se mi zase stalo? Jeden doktor, specialista, mi slíbil, že mi to udělá, ale shodil to na nějakého druhého, který s tím vůbec neměl nic společného. A když jsem se toho ptala, proč se to stalo, tak prý se ten první doktor bál, proto to hodil na toho druhého,“ vypráví Pojkarová na sociální síti.
„Dopadla jsem tak, že sice se mi to už jakoby hojí, ale není to v pořádku, protože v té ruce vedou kanálky a jsou tam zničené dva prsty. Vyskakují mi nahoru a dolů, takže ta ruka je zmrzačená,“ stěžuje si.
Na dotaz eXtra.cz pak popsala konkrétněji, co se vlastně stalo:
„Ten doktor, co mi odstraňoval nádor, byl sice příjemný, ale vůbec mi nikdo neřekl, že se vyměnil operatér. To jsem se dozvěděla až po týdnu. Přijde mi neuvěřitelné, jaké mám s českým zdravotnictvím zkušenosti. Hodně lidí ho chválí, ale já mám po lidské stránce strašné zážitky. Neberou nás jako partnery, neoznamují nám zásadní věci, vnímají nás jenom jako maso k řezání. Je to nehoráznost.“
„Bolí to. Prsteníček a prostředníček mi nefungují, jak by měly. Levou rukou přitom hraju na kytaru a oni mi ji odrovnali. To se sice spravit dá, ale museli by je operativně dostat zpět do kanálků. Přitom další operace se už vážně obávám,“ popisuje své problémy.
„Narkózy jsou v mém věku už nebezpečné. Cítím, že mi vypadlo plno mozkových buněk. Musím se znovu učit některá slova. A navíc hrozí, že počtvrté za sebou bych se už po anestezii nemusela probudit. Fakt mám velký strach,“ dodává bezradně.
@zaoponouvip 🎤 Exkluzivní vyjádření zpěvačky Marie Pojkarové Otevřeně o zdravotním stavu a zkušenosti s nepovedenou operací. Jak situaci zvládla a jak se cítí dnes? 🎭 Rozhovor přímo z akce 📍 Za oponou VIP #mariepojkarova #zaoponouvip #ExkluzivniRozhovor #vip #CeskeCelebrity ♬ původní zvuk - ZaOponouVIP