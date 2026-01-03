Dnes je sobota 3. ledna 2026., Svátek má Radmila
„Výhodné“ nákupy na splátky vás mohou obrat o peníze, ani o tom nevíte

3. 1. 2026 – 12:30 | Zprávy | Anna Pecena

Podvod na seniorazdroj: AI DALL-e
Nákupy „na splátky“ dnes lákají jako zázračná úspora. Jenže za tou „výhodou“ se často skrývá dobře maskovaný úvěr s nástrahami, které mohou přivést i spořivého důchodce k finanční propasti. Než zase někde kliknete „ano, chci zaplatit pozdě“, přečtěte si, jak vás chtějí obrat.

Půjčka v reklamě, ale dluh v realitě

„Výhodné splátky“ jsou v očích obchodníků mocný magnet. Televizi, troubu nebo nový mobil si můžete odvézt hned a platit postupně ve splátkách – bez úroků, slibují reklamy. Bohužel to není jen pohodlný způsob platby, ale většinou jde o spotřebitelský úvěr, který si berete, ani o tom pořádně nevíte. Obchodník totiž produkt neprodává sám, ale skrze banku nebo nebankovní společnost. A ta si za to nechá zaplatit. To znamená smlouvu, povinnost splácet a často i skryté náklady, které vám nikdo nezdůrazní při závěrečném „kliknutí“.

Co nejvíc láká, je absence úroku. Jenže i když úrok neslyšíte, můžete zaplatit víc. Někteří poskytovatelé si účtují poplatky za opožděné platby nebo jiné administrativní náklady, které ve výsledku zvýší cenu zboží. A pokud splátku nestihnete zaplatit včas, sankce můžou být tvrdé – pokuty, úroky z prodlení nebo dokonce nutnost splatit celou zbylou částku najednou.

Falešná pohoda, skutečná rizika

Na první pohled je splátka bez úroků paráda, ale právě to je problém. Mnoho lidí si neuvědomuje, že jde o úvěr jako každý jiný. Pokud se splátky nahromadí a důchodní rozpočet je napjatý jako pružina, může to skončit katastrofou. Důchodci jsou obzvlášť zranitelní: jejich příjem je pevně daný, bez velkého prostoru pro nečekané výdaje. A když se splátky sčítají, mohou si najednou dovolit méně peněz na léky, jídlo nebo energie.

Další pastí je, že je snadné nakoupit více, než si můžete dovolit. Když vidíte, že jedna splátka není vysoká, nakoupíte věci za tisíce. Za pár měsíců tu může být pět nebo šest splátek, které dohromady vyždímou z rozpočtu to, co jste neměli dát. Tato psychologická past vám dělá dojem, že utrácíte méně, ale ve skutečnosti jste si vzali víc dluhu, než jste si uvědomili.

Co dělat, než řeknete ANO

Než podepíšete jakoukoli smlouvu o nákupu na splátky, zeptejte se sami sebe, jestli si tu věc skutečně můžete dovolit. Projděte si smluvní podmínky do poslední tečky a spočítejte si celkovou částku, kterou nakonec zaplatíte. Pokud je splácení jen další formou půjčky, zvažte levnější alternativy: ušetřit a zaplatit v hotovosti, využít spořicí účet nebo se nejdřív poradit s někým, komu důvěřujete.

Pamatujte si: žádný obchodník vám nedá něco zadarmo. Pokud vás nutí kliknout na „výhodné“ splátky, je to proto, že z toho vydělává – a vy nakonec zaplatíte víc, než jste chtěli.

Tagy:
podvod peníze úroky senioři šmejdi
Zdroje:
wikipedia, partnersprostejov.cz
Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

