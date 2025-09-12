Téměř půlka dětských psychiatrů může jít brzy do penze, lůžek je třeba o 300 víc
12. 9. 2025 – 19:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Téměř polovina ze 157 dětských psychiatrů v ČR může jít do pěti let do penze.
Dětí s duševními problémy přitom přibývá, psychiatrických ambulancí naopak za deset let ubylo. K dispozici je nyní pouze 559 dětských psychiatrických lůžek a pět denních stacionářů, potřeba by bylo asi 860 lůžek a dva stacionáře v každém kraji včetně těch s nepřetržitým provozem. Informace dnes zazněly na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví (MZd) k péči o duševní zdraví.
"Duševní zdraví dětí a dospívajících je pod tlakem a zhoršuje se, a to ve všech zemích napříč kontinenty a kulturami," uvedl ředitel Dětské psychiatrické nemocnice Opařany Michael Goetz, který je garantem nové koncepce dětské psychiatrie. "Více to je u dívek než u chlapců, ale u obou skupin roste významným způsobem," dodal. Od roku 2020 stoupl podle něj počet dětí v psychiatrické péči o 70 procent.
První, na koho by se měl rodič podle něj obrátit, pokud jeho dítě má psychické potíže, by měl být dětský lékař. Ten by měl identifikovat, jakou konkrétní formu péče dítě potřebuje. "Měl by mu i pomoci potřebnou péči zařídit," dodal. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) také připomněl existenci krizových linek. Informace jsou k dispozici i na Národním zdravotnickém informačním portálu (NZIP) pod odkazem "duševní zdraví".
Situaci v psychiatrii odborníci označují jako "personální krizi". Nedostatek je podle předsedy Psychiatrické společnosti Jana Evangelisty Purkyně Tomáše Kašpárka nejen lékařů, ale všech zapojených profesí jako jsou kliničtí psychologové i specializované sestry.
Během pěti let se do důchodového věku dostane 20 procent psychiatrů pro dospělé, 47 procent dětských. "Vychovat lékaře trvá šest let, klinického psychiatra pět let. Postgraduální příprava jsou další tři, čtyři roky. Jakýkoliv krok se projeví až v poměrně velkém odstupu," popsal Válek.
Pro výchovu nových psychiatrů je každý rok otevřeno 15 rezidenčních míst pro dospělé a 15 pro dětské psychiatry. Není ale dostatek školitelů, každý může mít jen tři školence. Podle Goetze je třeba změnit vyhlášku tak, aby mohl mít školitel budoucího dětského psychiatra až pět školenců. Posledních letech se z toho důvodu daří podle něj obvykle využít jen osm až deset z 15 nabízených míst.
Dětských psychiatrických lůžek je v současné době 559. Podle Goetze jsou kapacity tak nedostatečné, že například děti z Ostravska bývají hospitalizované třeba i v jižních Čechách nebo leží na běžných dětských odděleních nemocnice nebo psychiatrických oddělení pro dospělé. "Není možné očekávat, že by se zvýšil výkon současných dětských oddělení," dodal.
Za ideální koncepci považuje osm lůžek na 100.000 obyvatel, což je v přepočtu asi 860. "Abychom zvýšili dostupnost, tak musíme posilovat hlavně služby, které poskytnou pomoc rychle a jsou schopné postarat se o velké množství klientů," uvedl Kašpárek. Podle Goetze jde hlavně o denní stacionáře, centra duševního zdraví, akutní ambulance nebo krizová centra. "Aby se akutní obtíže deeskalovaly a třeba nebyla nutná hospitalizace," vysvětlil.