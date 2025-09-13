Krach manželství! Známý herec dobře ví proč: "Choval jsem se naprosto nemožně"
13. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Přiznat vlastní chybu je mimořádně těžká dovednost, kterou ani zdaleka neovládá každý.
Vyhoření se plíží okolo jak postrach a přepadnout může každého. I známé herce. Oblíbený David Matásek o tom ví své: Velmi žádaný a obsazovaný herec najednou začal pociťovat silnou nechuť ke své práci.
Hraní se mu začalo hnusit tak moc, až měl z každé pracovní štace záchvaty úzkosti a dokonce i panické ataky: „Nemohl jsem popadnout dech a hlavně se mi prostě zoufale nechtělo na to jeviště vůbec vylézt,“ svěřil se pro Blesk.
V tu chvíli musel pomoct odborník: „Vyhledal jsem odbornou pomoc. To je první předpoklad, jak se z toho úspěšně dostat. Otevřenou zlomeninu si taky nebudete léčit doma alkoholem,“ uvedl před časem pro eXtra.cz.
Léčení alkoholem také nejspíš zkoušel poté, co ho opustila jeho třetí manželka Kateřina. Za což si prý mohl ale jen on sám.
„Bylo velice poučný být na druhé straně barikády. Choval jsem se naprosto nemožně a i to je dobrý si přiznat! Sebereflexe je to nejcennější, co pro sebe člověk může udělat,“ uznal.
Zdá se však, že se poučil a nemožnému chování už je konec: Se svou čtvrtou ženou totiž vydržel už 11 let a nezdá se, že by vztah nějak oslaboval.
Začátek vztahu přitom vypadal jak z komedie pro náctileté – o 24 let mladší fanynka mu napsala zprávu ve skupině milovníků skútrů Vespa a nevinný kontakt přerostl v daleko, daleko víc.
„Kdyby mi někdo řekl, že se mi tohle stane, pošlu ho do háje, že takováhle Rosamunde Pilcher je blbost. Já a přes facebook? Ses absolutně zbláznil?! No... A jo!“ směje se herec.
„Říkal jsem si – Davide, ty už nebudeš chodit s mladýma holkama, protože víš, že ti to nedělá dobře...,“ vzpomíná na svou prvotní odtažitost. Nakonec ji ale překonal a s největší pravděpodobností je za to velmi rád.
„Všechno jsme si o sobě řekli. A způsob, jakým přijala moje děti? To já bych nedokázal. Eva je macecha roku,“ pochvaluje si.