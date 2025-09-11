Takhle vypadá, když tančí u tyče! Dcera slavné herečky ukázala svůj kabaretní ohoz. Moc toho nezakrývá
11. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Dcerka oblíbené herečky se předvedla v pracovní uniformě. Moc toho nezakrývá.
Sofie Höppnerová, dcera oblíbené herečky Ivany Jirešové, má v poslední době docela divokou horskou dráhu. Na jednu stranu se jí snad už daří vítězit nad psychickými problémy, na druhou se ale třeba zase musela vyrovnat s pozdvižením, když po ní nedávno bylo vyhlášeno pátrání.
Sofii naštěstí nic nebylo, jen se zapomněla včas nahlásit. A alespoň momentálně žádné další pátrání potřeba není, protože kdo chce mladou slečnu najít, může zamířit do Darlingu – tedy největšího pražského kabaretu.
Sofie tam totiž tančí u tyče. Skoro nahá.
„Momentálně pracuju v Darlingu a baví mě to. Mám ráda lidi, ráda poznávám nové lidi. Nevidím na tom nic špatného,“ prozradila nedávno pro Super.cz.
Sama si nicméně uvědomuje, že o dlouhodobou kariéru nejspíš nepůjde: „Tančím. Ale nedělám nic jiného. Tančím a bavím se s lidmi. Za mě je to taková brigáda a zároveň i zábava. Ale jenom dočasná,“ dodala.
A že žádným přehnaným studem opravdu netrpí, dokázala i novými snímky na Instagramu. Předvedla se s největší pravděpodobností v "pracovní uniformě", tedy v ohozu, který obléká k tyči. Moc toho opravdu nezakrývá:
