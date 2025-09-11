Dnes je čtvrtek 11. září 2025., Svátek má Denisa
Takhle vypadá, když tančí u tyče! Dcera slavné herečky ukázala svůj kabaretní ohoz. Moc toho nezakrývá

11. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Takhle vypadá, když tančí u tyče! Dcera slavné herečky ukázala svůj kabaretní ohoz. Moc toho nezakrývá
zdroj: Profimedia.cz
Dcerka oblíbené herečky se předvedla v pracovní uniformě. Moc toho nezakrývá.

Sofie Höppnerová, dcera oblíbené herečky Ivany Jirešové, má v poslední době docela divokou horskou dráhu. Na jednu stranu se jí snad už daří vítězit nad psychickými problémy, na druhou se ale třeba zase musela vyrovnat s pozdvižením, když po ní nedávno bylo vyhlášeno pátrání.

Sofii naštěstí nic nebylo, jen se zapomněla včas nahlásit. A alespoň momentálně žádné další pátrání potřeba není, protože kdo chce mladou slečnu najít, může zamířit do Darlingu – tedy největšího pražského kabaretu. 

Sofie tam totiž tančí u tyče. Skoro nahá.

„Momentálně pracuju v Darlingu a baví mě to. Mám ráda lidi, ráda poznávám nové lidi. Nevidím na tom nic špatného,“ prozradila nedávno pro Super.cz.

Sama si nicméně uvědomuje, že o dlouhodobou kariéru nejspíš nepůjde: „Tančím. Ale nedělám nic jiného. Tančím a bavím se s lidmi. Za mě je to taková brigáda a zároveň i zábava. Ale jenom dočasná,“ dodala.

A že žádným přehnaným studem opravdu netrpí, dokázala i novými snímky na Instagramu. Předvedla se s největší pravděpodobností v "pracovní uniformě", tedy v ohozu, který obléká k tyči. Moc toho opravdu nezakrývá:

Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

