ČR je připravena poslat na pomoc Polsku tři vrtulníky, země o vyslání požádala
11. 9. 2025 – 6:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Česká republika je kvůli dnešnímu aktu ruské agrese připravena poslat na pomoc Polsku vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š ve speciální úpravě.
V tiskové zprávě to večer uvedlo ministerstvo obrany. O vyslání jednotky Polsko podle úřadu požádalo po dnešním telefonátu ministryně obrany Jany Černochové (ODS) s jejím polským protějškem Wladyslawem Kosiniakem-Kamyszem. Vrtulníky polské armádě pomohou s ochranou země před drony v malých výškách, dodalo ministerstvo. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) mohou české vrtulníky pomáhat s obranou evropského vzdušného prostoru během několika dnů.
Pomoc do Polska bude vyslána v rámci platného mandátu, Černochová už o ní informovala premiéra Fialu, uvedlo ministerstvo. Předseda vlády dnes večer uvedl, že Polsko je spolehlivý partner, jehož žádosti Česko rychle vyhovělo. "Teď je čas ukázat sílu a jednotu," dodal Fiala.
"Polsko je náš blízký a spolehlivý spojenec, a naši pomoc tak považuji za naprostou samozřejmost. Důležité je, aby pomoc přišla rychle, a dali jsme tak Rusku najevo naši jednotu. Jednotku jsme připraveni vyslat v řádu dnů," sdělila ministryně. Podle náčelníka generálního štábu armády Karla Řehky bude počet vojáků upřesněn podle aktuální situace a možností logistické podpory, nepřesáhne však 150 vojáků. "Počítáme s nasazením na dobu do tří měsíců," uvedl.
Armáda je připravena do Polska vyslat vrtulníkovou jednotku pro speciální operace z 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou, upřesnil Řehka. Připomněl, že vrtulníková jednotka v Polsku již v posledních letech působila, mimo jiné se její příslušníci zapojili do pomoci při povodních, které Polsko i Česko zasáhly loni v září.
Vyslání vojáků umožňuje aktuální mandát na působení sil a prostředků ministerstva obrany na roky 2025 a 2026, který loni schválil Parlament. Mandát umožňuje posílit obranu východní hranice Severoatlantické aliance (NATO), kde může působit až 2000 českých vojáků. Aktuálně čeští vojáci v rámci tohoto mandátu působí na Slovensku, v Litvě a v Lotyšsku.
Polský premiér Donald Tusk dnes ráno oznámil, že vzdušný prostor jeho země v noci narušil velký počet ruských dronů. Zasahovaly proti nim polské i spojenecké letouny. Čeští politici vládní koalice i nejsilnějšího opozičního hnutí ANO ruský dronový útok, který zasáhl i polské území, odsoudili. Vyjádřili podporu Polsku, vyzvali k jasné reakci NATO, někteří se vyslovili pro další zpřísnění protiruských sankcí či posílení obrany východního křídla NATO.