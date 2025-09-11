Dnes je čtvrtek 11. září 2025., Svátek má Denisa
11. 9. 2025 – 5:59 | Zprávy | Anna Pecena

Nyní máte možnost zásobit se levným jídlem na celý podzim. Albert spouští slevy jak pro důchodce
obchod Albert | zdroj: AI DALL-e
Od 10. do 16. září 2025 přichází Albert s nabídkou, která otřásla českými supermarkety. Maso padá na rekordně nízké ceny, káva a Nutella mizí z regálů rychlostí blesku a i pivo či olej koupíte levněji než obvykle.

Maso a ryby jako magnet

Na gril, do trouby i na pánev – vepřová krkovice bez kosti se tento týden stává hitem. Cenu stlačili v Albertu tak hluboko, že si ji může dopřát opravdu každý. K tomu přidejte čerstvé lososové filety, které jindy patří mezi luxusní položky, a je jasné, že na českých stolech se objeví menu jako z lepší restaurace. A pokud chcete něco jemnějšího, čeká na vás Hermelín Král Sýrů – klasika, která nikdy nezklame a navíc v akci, která přitáhne i ty, kdo jindy vybírají levnější sýry.

Sladké pokušení a ranní start

Milovníci sladkostí se mohou těšit na velkou Nutellu v 600gramovém balení. Tahle ikona už desítky let kraluje dětským i dospělým snídaním, a teď vyjde levněji než kdy dřív. K tomu Jacobs Velvet káva, která si i přes svoji jemnost drží pověst prémiového nápoje – tentokrát však s cenovkou dostupnou širokému publiku. Do sladkého repertoáru se přidává také Míša Tvarohový mls, nadčasová klasika českých chladniček. A pro ty, kdo dávají přednost rychlovkám, jsou tu Rio Mare saláty nebo pizza Ristorante.

Každodenní nezbytnosti i kapka alkoholu

Bez oleje se v kuchyni neobejdete – Gustona slunečnicový olej proto míří tento týden na vrchol nákupních seznamů. Albert také láká na vejce z podestýlky, férovou volbu za fér peníze. A když přijde čas na oslavu nebo večerní pohodu, je tu Pilsner Urquell v láhvi i plechovce za ceny, které potěší nejen pivaře. Na své si přijdou i milovníci ostřejšího, třeba díky slevě na Fernet Stock.

Shrnutí:

Albert v týdnu od 10. do 16. září 2025 ukázal, že umí pořádně zatřást s trhem. Maso, ryby, sýry, sladkosti, olej i alkohol se prodávají za částky, které donutí zákazníky plnit košíky až po okraj. Kdo chce ušetřit a přitom si dopřát kvalitu, má jedinou možnost – vyrazit na nákup dřív, než se regály vyprázdní.

