Prezidentka Kosova rozpustila parlament, premiér její rozhodnutí napadl
6. 3. 2026 – 20:44 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Kosovská prezidentka Vjosa Osmaniová-Sadriuová dnes rozpustila parlament a vyhlásila předčasné volby.
Učinila tak po tom, co poslanci v ústavou stanovené lhůtě nezvolili novou hlavu státu. V parlamentu byli přítomni jen poslanci vládní strany Sebeurčení (VV), opozice volbu bojkotovala, informují tiskové agentury. Termín nových voleb zatím není znám. Vládní strana prezidentčino rozhodnutí napadla u ústavního soudu.
Rozhodnutí hlavy státu kritizoval jako protiústavní premiér Albin Kurti, jehož strana VV se obrátila na ústavní soud. Poslanci mimo jiné žádají, aby ústavní soud pozastavil prezidentčino rozhodnutí, dokud neposoudí, zda je v souladu s ústavou a také dokud neposoudí celou proceduru volby hlavy státu.
Stodvacetičlenný kosovský parlament měl do půlnoci na dnešek zvolit nového prezidenta. Přestože Kurtiho strana VV vyhrála dvoje všeobecné volby, nepodařilo se jí získat potřebnou podporu pro svého kandidáta, jímž je ministr zahraničí Glauk Konjufca. Kosovo tak nadále zůstává v krizi, kdy už téměř rok nemá funkční parlament, napsala agentura AFP.
Nový institucionální zmatek byl vyvolán neschopností poslanců zvolit nového prezidenta, který by nastoupil po prezidentce zvolené v dubnu 2021. Její funkční období vyprší za měsíc. Neschopnost nového parlamentu, daná neochotou ke kompromisu mezi většinou a opozicí, vrhá Kosovo zpět do politické slepé uličky pouhé dva měsíce po předčasných parlamentních volbách z 28. prosince. Tyto volby byly vyhlášeny poté, co se po deseti měsících od voleb v únoru 2025 nepodařilo sestavit novou vládu.
Vjosa Osmaniová-Sadriuová se sama ucházela o druhé funkční období. V komuniké uvedla, že vydala dekret o rozpuštění parlamentu, protože lhůta pro zvolení nové hlavy státu uplynula ve čtvrtek o půlnoci. Prezidentka neoznámila datum nových voleb s tím, že tak učiní po konzultacích s politickými stranami. "Této situaci se dalo předejít," uvedla hlava státu a obvinila zákonodárce, že nedali přednost zájmům lidu.
"Nemůžeme hovořit o nových volbách, dokud nebudeme znát názor ústavního soudu," řekl na tiskové konferenci premiér Kurti.