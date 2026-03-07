Macinka povolal velvyslance v Teheránu na konzultace do Prahy
7. 3. 2026 – 6:12 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) povolal velvyslance v Teheránu Vítězslava Grepla na konzultace do Prahy.
Tamní ambasádu dál vede chargé d’affaires. ČTK to dnes večer sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgö. Povolání velvyslance na konzultace je diplomatickým krokem, kterým stát dává najevo nespokojenost se vztahy s danou zemí.
"V souvislosti s íránskými nepřátelskými a nevyprovokovanými akcemi vůči zemím Zálivu, které nejsou součástí konfliktu, a také proti dalším našim partnerům a spojencům, rozhodl ministr zahraničních věcí o povolání velvyslance ČR v Teheránu ke konzultacím do ústředí," uvedl mluvčí.
Česko podobně postupovalo například v roce 2022, kdy po invazi na Ukrajinu tehdejší ministr zahraničí Jan Lipavský povolal na konzultace velvyslance v Rusku a Bělorusku. Tento krok ale neznamená přerušení diplomatických vztahů. "Velvyslanectví ČR v Teheránu zůstává nadále funkční pod vedením chargé d’affaires," podotkl Čörgö.
Kariérní diplomat Grepl působí v Teheránu od loňského roku. V minulosti byl velvyslancem v Číně, Malajsii, Thajsku i ve Vietnamu. Na ústředí řídil také odbor států Asie a Pacifiku či sekci mimoevropských zemí a rozvojové spolupráce.
Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno minulého týdne. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.