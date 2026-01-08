Babišova návštěva Slovenska začala ceremoniálem s vojenskými poctami
8. 1. 2026 – 12:58 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Uvítacím ceremoniálem s vojenskými poctami na nádvoří úřadu slovenské vlády začala dnes dopoledne oficiální návštěva českého premiéra Andreje Babiše na Slovensku.
Babiše přivítal jeho slovenský kolega Robert Fico a oba politici pak společně prošli po červeném koberci kolem nastoupené jednotky čestné stráže.
Babiš dodržel tradici, že první oficiální návštěva vrcholných českých a slovenských politiků po nástupu do funkce vede do druhého státu bývalého Československa. Předsedou nové české vlády byl Babiš jmenován loni v prosinci.
Kromě schůzky s Ficem se rodák z Bratislavy Babiš sejde podle programu také se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim a předsedou parlamentu Richardem Rašim.
Vrcholní slovenští politici už dříve uvítali výsledky sněmovních voleb v Česku, po kterých vítězné Babišovo hnutí ANO složilo nový kabinet s SPD a s Motoristy.
Fico ve středu řekl, že věří v obnovení společných jednání vlád obou zemí. Mezivládní konzultace s Bratislavou předloni přerušil tehdejší kabinet českého premiéra Petra Fialy, který krok zdůvodnil rozdílnými pohledy obou zemí na klíčová zahraniční témata.