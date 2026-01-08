Dnes je čtvrtek 8. ledna 2026., Svátek má Čestmír
Babišova návštěva Slovenska začala ceremoniálem s vojenskými poctami

8. 1. 2026 – 12:58 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

zdroj: Profimedia
Uvítacím ceremoniálem s vojenskými poctami na nádvoří úřadu slovenské vlády začala dnes dopoledne oficiální návštěva českého premiéra Andreje Babiše na Slovensku.

Babiše přivítal jeho slovenský kolega Robert Fico a oba politici pak společně prošli po červeném koberci kolem nastoupené jednotky čestné stráže.

Babiš dodržel tradici, že první oficiální návštěva vrcholných českých a slovenských politiků po nástupu do funkce vede do druhého státu bývalého Československa. Předsedou nové české vlády byl Babiš jmenován loni v prosinci.

Kromě schůzky s Ficem se rodák z Bratislavy Babiš sejde podle programu také se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim a předsedou parlamentu Richardem Rašim.

Vrcholní slovenští politici už dříve uvítali výsledky sněmovních voleb v Česku, po kterých vítězné Babišovo hnutí ANO složilo nový kabinet s SPD a s Motoristy.

Fico ve středu řekl, že věří v obnovení společných jednání vlád obou zemí. Mezivládní konzultace s Bratislavou předloni přerušil tehdejší kabinet českého premiéra Petra Fialy, který krok zdůvodnil rozdílnými pohledy obou zemí na klíčová zahraniční témata.

