Putinovi docházejí peníze na válku, Rusy čeká drsný finanční průvan
8. 1. 2026 – 13:45 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Válečná mašinerie Vladimira Putina se zadrhává, ale nikoliv na bojišti, nýbrž v peněžence. Ruský prezident se ocitl v úzkých a jeho řešení je nekompromisní: vyždímat z vlastních občanů i poslední drobné. Zatímco příjmy z ropy vysychají, výdaje na armádu bobtnají do děsivých rozměrů. Rusové se tak musí připravit na drastické zvyšování daní a nové poplatky, které pocítí každá domácnost.
Prázdná pokladna a ropný šok
Bývaly časy, kdy se Kreml mohl spolehnout na nekonečný proud petrodolarů. Ty časy jsou pryč. Ceny vyvážené ropy se loni propadly o pětinu a výhledy do budoucna jsou kvůli globální situaci a americkým zásahům ve Venezuele ještě černější. Putinova odpověď? Útok na peněženky obyčejných lidí. Ekonomika totiž podle oficiálních čísel prakticky stojí a průmysl se řítí do propasti.
Podle zprávy Centra pro boj proti dezinformacím (CCD) ukrajinské vládní agentury je situace jasná: „V podmínkách, kdy vojenské výdaje jen rostou a ekonomika už negeneruje příjmy, si úřady vybírají nejjednodušší cestu — vytěžit maximum z populace a podniků.“
Daně letí vzhůru, lidi čeká bída
První tvrdý direkt inkasovali Rusové hned na začátku roku. Spotřební daň vyskočila z 20 na 22 procent, což má státní kase přinést astronomický bilion rublů. Jenže Putinovi to nestačí. Chce víc a hned. Vymýšlejí se nové a nové způsoby, jak legálně „oloupit“ vlastní lid, aby bylo na tanky a rakety.
Zatímco lidé chudnou, státní kasa se plní jen díky represivní daňové politice. Ekonomický růst se v listopadu téměř vypařil, když HDP stouplo o mizernou desetinu procenta. Průmyslová výroba se dokonce propadla o 0,7 procenta. Rusko se tak ocitá v začarovaném kruhu, kde se výroba zbraní stává jedinou prioritou, zatímco zbytek hospodářství skomírá.
Návrat do éry Sovětského svazu
To, co se děje s ruským rozpočtem, nemá v moderní historii obdoby. Na armádu a nákup zbraní má letos padnout neuvěřitelných 12,93 bilionu rublů. To je téměř 3,5 bilionu korun, což představuje celých 30 procent státního rozpočtu. Jde o nejvyšší podíl od dob Sovětského svazu a jasný signál, že Rusko se transformuje na čistě válečnou ekonomiku.
Centrální banka sice slibuje udržení inflace kolem 4 až 5 procent do konce roku 2026, ale realita je mnohem drsnější. Odhady Mezinárodního měnového fondu hovoří o tom, že už loni inflace v Rusku olizovala hranici 9 procent. Ceny v obchodech rostou, daně se zvyšují a Putinova touha po vítězství na Ukrajině tak dopadá především na ty, kteří si už teď nemohou skoro nic dovolit.