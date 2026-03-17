Prezident zákon o státním rozpočtu podepíše v pátek, potvrdil Hrad
17. 3. 2026 – 17:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel zákon o státním rozpočtu podepíše v pátek.
Na webu to dnes potvrdil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Pavel dnes na schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) podle Hradu připomněl závazek ČR ke zvyšování výdajů na obranu do roku 2035 ve výši 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP) a 1,5 procenta HDP na širší výdaje do civilní infrastruktury spojené s obranyschopností.
Prezident podle odboru komunikace Babiše varoval, že neplněním závazků vůči Severoatlantické alianci (NATO) a spojencům ohrožuje Česko vlastní bezpečnost, kterou jinak než společně v kolektivní obraně nedokáže efektivně zajistit. "Mezinárodní hrozby se zvětšují, zatímco naše výdaje stagnují. Pokud nebude příští rozpočet odpovídat našim závazkům, nevyhneme se debatě o odmítnutí zákona ze strany prezidenta," dodal Hrad.
Zejména obranné výdaje byly tématem schůzky na Pražském hradě i podle Babiše. Novinářům po jednání řekl, že je třeba řešit to, jakým způsobem se obranné výdaje vykazují. Stát nemůže zohledňovat jen výdaje ministerstva obrany, ale také v dalších rozpočtových kapitolách a v krajích, podotkl premiér.
Obrana má letos hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, což podle Národní rozpočtové rady odpovídá 1,73 procenta HDP. K překročení dvouprocentního minima vláda započetla i výdaje z jiných kapitol, mimo jiné zhruba 20 miliard korun na výstavbu dopravní infrastruktury.
Pavel navržené obranné výdaje na letošní rok v minulosti kritizoval opakovaně, vzhledem k aktuální geopolitické situaci je považuje za příliš nízké. Národní rozpočtová rada také vyjádřila pochybnosti o tom, že Severoatlantická aliance uzná všechny obranné výdaje. Česku tak podle rady hrozí, že nesplní závazek vůči NATO ani národní zákon, podle kterého výdaje na obranu mají činit aspoň dvě procenta HDP. Členské státy NATO se navíc loni dohodly, že do roku 2035 vzrostou obranné výdaje na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP budou tvořit související nevojenské investice.
Po pátečním podpisu hlavy státu může vyjít zákon o rozpočtu ve Sbírce zákonů, čímž skončí rozpočtové provizorium, ve kterém Česko hospodaří od začátku roku. Státní rozpočet, který schválila Sněmovna, počítá pro letošní rok s deficitem 310 miliard korun.