Táborák může vyjít draho! Pozor na nový zákon, hrozí vysoké pokuty
30. 10. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Dejte pozor, jak a co pálíte – nelegální táborák se může pekelně prodražit.
Podzimní úklid na zahradě už probíhá nebo je možná u konce, jenže co teď s hromadou listí, navlhlé trávy či ostříhaných čerstvých větví?
Pokud máte ve zvyku z nich prostě a dobře postavit vatru, raději si to rozmyslete. Už od letošního března totiž platí zákon, který podobný způsob likvidace zahradního bioodpadu zakazuje.
Listí, ostříhané větve a tráva se pálit nesmí. Za porušení hrozí pokuta 50 tisíc korun pro fyzickou osobu, nebo půl milionu pro firmy.
„Je zakázáno pálení navlhlé trávy, listí nebo čerstvých větví, které doprovázení doutnání či hustý dým,“ vysvětluje mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
Zákon není úplně nový, dříve ho ale mohly obce regulovat vlastními vyhláškami a například na podzim spalování na chvíli povolit. To už ale letos nejde.
Také se nesmí provádět plošné vypalování porostů: „Tím rozumíme plošné ničení trávy, plevele či křovin například rostoucí kolem plotu, křoví nebo rákosí u rybníka pomocí ohně a podobně,“ dodala mluvčí. Za porušení hrozí pokuta 25 tisíc korun pro fyzické osoby, či opět půlmilion pro firmy.
Obce mají zároveň povinnost zajistit obyvatelům místo ke složení odpadu: Zahradní přebytky tak můžete odvézt do kontejneru, na k tomu určené sběrné místo či do hnědé popelnice. Úplně nejlepší je ale samozřejmě využít je na kompost, štěpku či mulč a vrátit je v podobě živin zase zpátky do zahrady.
„Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a veřejné zeleně je smysluplné co nejvíce využívat, ať už při domácím kompostování, v řízených kompostárnách nebo v bioplynových stanicích prostřednictvím obecního sběru biologického odpadu,“ stojí v tiskové zprávě Ministerstva životního prostředí.
Tradičních táboráků, na nichž pálíte suché dřevo na otevřeném ohništi, se zákon netýká. Buřty si tedy bez obav můžete opékat dál – pokud tedy zapálením vatry neporušujete žádný jiný zákon, samozřejmě.