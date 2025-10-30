Maturitní katastrofa: Studenti se celý rok učili o špatném Caesarovi
30. 10. 2025 – 8:41 | Zpravodajství | Alex Vávra
V australském Queenslandu se z maturity stal historický omyl. Desítky studentů se celý rok poctivě učily o císaři Augustovi – jenže u závěrečné zkoušky na ně čekal Julius Caesar. Katastrofa, která by pobavila i samotný senát, teď řeší ministerstvo školství.
Přišli, viděli – a totálně to popletli. V australském státě Queensland vypukl školní skandál, který by mohl být klidně látkou pro vlastní učebnici dějepisu. Stovky studentů se totiž celý rok pilně připravovaly na maturitní zkoušku o Juliu Caesarovi, legendárním vojevůdci, který padl během březnových Id roku 44 př. n. l. Jenže jak se ukázalo, jejich učitelé jim místo Caesara přednášeli o jeho adoptivním synovi Augustovi – tedy o úplně jiném císaři. A na chybu se přišlo až pár dní před samotnou zkouškou.
Podle Queenslandské rady pro kurikulum a hodnocení (QCAA) měly školy informaci o změně tématu více než rok dopředu. V roce 2024 se testovalo období císaře Augusta, ale v roce 2025 se mělo přejít zpět k Juliu Caesarovi. Jenže někde mezi byrokratickými šanony a školními e-maily došlo k zádrhelu – a devět škol prostě změnu nezaznamenalo. Výsledkem bylo, že desítky učitelů strávily měsíce výkladem o Augustově panování, politických reformách a jeho vztahu k Lívii, zatímco maturitní komise chystala otázky o zradě Brutově a o překročení Rubikonu.
Když studenti překročili Rubikon… omylem
Všechno se provalilo teprve tehdy, když studenti dorazili na středeční zkoušku z dějepisu. Na testu je přivítal Julius Caesar – postava, kterou většina z nich znala spíš z vedlejších zmínek. „Před školou máme celý den novináře,“ svěřil se jeden z postižených studentů deníku Guardian Australia. „Bylo to hrozně rušivé, všichni se teď jen snažíme pokračovat dál, ale tohle nám to celé dost zkomplikovalo.“
Celkem se chyba dotkla asi 140 studentů z devíti škol napříč Queenslandem, od tropického Cairnsu až po metropoli Brisbane. Některé školy přitom zjistily problém až dva dny před testem – a marně se snažily během krátké doby „dohnat“ Julia Caesara alespoň v rychlokurzu. Ministr školství John-Paul Langbroek označil situaci za „velmi nešťastnou“ a přiznal, že v QCAA budou padat hlavy. Zároveň ujistil studenty, že nebudou poškozeni – 75 procent známky, kterou už získali v průběhu roku, má být přepočítáno tak, aby výsledky zohlednily mimořádné okolnosti. „Neumím si představit, že by někdo měl zvládnout závěrečnou zkoušku po dvou dnech přípravy,“ dodal ministr.
Caesar zmatek: kdo za to může a co bude dál
Ministerstvo školství zahájilo vyšetřování a pověřilo generálního ředitele, aby zjistil, kde přesně se stala chyba v komunikaci mezi QCAA a jednotlivými školami. Langbroek zároveň slíbil, že dojde ke zlepšení plánování i distribuce informací o změnách v osnovách, aby se podobná katastrofa už neopakovala. Připomněl také, že od nástupu nové vlády Crisafulliho před rokem už v kurikulárním úřadu proběhly určité personální změny.
Zatímco politici hledají viníka, školy se snaží zachránit, co se dá. Brisbane State High School – jedna z nejprestižnějších škol v zemi – uspořádala mimořádné doučování, během kterého studenti celý den probírali Caesarův život, vojenské tažení i jeho osudnou smrt. Některé školy přizvaly odborníky z univerzit, aby pomohli studentům aspoň rámcově pochopit, o čem jejich zkouška vlastně je.
„Jsme odhodláni zajistit, aby každý student dostal spravedlivé a přesné výsledky,“ uvedl Claude Jones, úřadující šéf QCAA. V překladu: zkouška sice proběhla, ale pravděpodobně se budou přehodnocovat výsledky i způsob hodnocení.
Z Augustova dvora do Caesarova tábora
Celý příběh má přitom i svým způsobem komickou stránku. Augustus byl totiž adoptivním synem Julia Caesara – takže studenti se vlastně učili o správné dynastii, jen o generaci vedle. „Třeba jim to uznají jako rodinnou výuku,“ glosoval situaci jeden z australských komentátorů. Podle některých učitelů ale událost poukazuje na přetíženost vzdělávacího systému, kde se změny osnov často oznamují příliš pozdě a nejsou jasně komunikovány. Jiní dodávají, že chyba je trapná, ale naštěstí napravitelná – a že by se z ní mohla stát užitečná lekce o odpovědnosti, byrokracii a lidské omylnosti.
Mohlo by vás zajímat
Dotčené školy – mezi nimi Brisbane State High School, Flagstone Community College, Meridan State College, Redcliffe State High School, Yeronga State High School, Saint Teresa’s Catholic College, West Moreton Anglican College, James Nash State High School a Kuranda District State College – nyní čekají na rozhodnutí, jak budou jejich studenti hodnoceni.
Julius Caesar kdysi pronesl: „Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.“ V Queenslandu by to ale znělo spíš: „Přišli jsme, učili jsme se – a spletli jsme si císaře.“
Následující článekTáborák může vyjít draho! Pozor na nový zákon, hrozí vysoké pokuty