Syn má schizofrenii, byl na Krymu, ale neunesli ho, zopakoval Babiš

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu při vyjádření pro novináře potvrdil, že jeho syn Andrej byl na Krymu a Ukrajině. Pobyt však podle něj byl legální a nešlo o únos. Šéf vlády uvedl, že pro to má dostatek dokumentace a sepsul novináře, kteří rozhovor zveřejnili. Hovořil o hyenismu na osobě trpící schizofrenií a o tom, že kauza je záměrně načasovaná. Babiš dnes mluvil i s předsedy ČSSD, KSČM a SPD.

Babiš odpoledne zopakoval, že reportáž byla pečlivě načasovaná a zorganizovaná, protože jeho syna žurnalisté navštívili už v polovině října. "Dnes máme 14. listopadu," uvedl. Pořad byl podle něj záměrně vysílán před státním svátkem 17. listopadu, aby se mohly demonstrace proti premiérovi spojit s oslavami, a zároveň v době, kdy byl na zahraniční cestě v Palermu. "To není Sarajevo, to je puč Palermo," řekl Babiš.

Premiér uvedl, že jeho syn byl hospitalizován v červenci roku 2015 poté, co ho našla policie na dálnici. "Vykládal neskutečné věci a na základě toho ho odvezli do Havlíčkova Brodu. Já následně poprosil o převoz do Národního ústavu duševního zdraví," uvedl. Tam se podle premiéra jeho syn seznámil s lékařkou Ditou Protopopovou. Její manžel podle vyjádření Babiše mladšího ho unesl na Krym. Babiš řekl, že jeho syn byl na Krymu, ale především na Ukrajině. Dodal, že legálně.

Předseda vlády vyslovil domněnku, že načasování kauzy bylo předem připravené, dopředu podle něj byli informováni i opoziční politici. "Pokud někdo přijde neohlášen do bytu a zneužije člověka, který má schizofrenii, tak k tomu nemám slov," uvedl. Podivoval se v souvislosti se skrytou kamerou i nad výbavou novinářů, která podle něj naznačuje, že by za ní mohli stát bývalí či současní zaměstnanci rozvědky.

Babiš se pozastavil nad tím, odkud novináři získali informace o bydlišti jeho syna. "Nevím, jestli si uvědomujete, že kauza Čapí hnízdo je živý spis," řekl a naznačil, že z něj informace unikají.

Babiš se chce více k případu vyjádřit "v jedné televizi" v neděli večer. Kvůli kauze je připraven navštívit sněmovní klub ČSSD, na který ho pozval šéf sociální demokracie Jan Hamáček.

Vládu odborníků bychom tolerovali, hlásí Okamura

Ohledně kauzy únosu Babišova syna ve středu jednali s Babišem právě Hamáček, šéf KSČM Vojtěch Filip i předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

Opoziční strany v úterý podaly návrh na vyslovení nedůvěry Babišově vládě a premiéra vyzvaly, aby do vyšetření kauzy odešel z funkce. ČSSD zvažuje podle ministra vnitra Hamáčka různé varianty.

Okamura novinářům řekl, že v souvislosti s možnou vládní krizí, v kterou by mohla vyústit kauza kolem údajného únosu, vidí prostor pro prosazení programu SPD. S Babišem si domluvil další schůzku na příští týden.

Okamura řekl, že si SPD přeje ve vládě programově nahradit ČSSD. Na sociální demokraty útočí SPD dlouhodobě. "Já jsem okamžitě využil toho prostoru, protože vidím, že ve vládě je určité pnutí. Já to říkám na rovinu, my chceme vyměnit ČSSD, nechceme aby se prosazoval probruselský program," uvedl. Babiš podle něj dnes prosazuje program ČSSD, zato SPD si přeje vlastenecký program.

SPD podle Okamury bude příští týden z programových důvodů hlasovat pro nedůvěru vládě. "Chceme vyjádřit nedůvěru této vládě, my jí nikdy nedali důvěru. Ale pakliže přijde na to, že by byla vláda ochotna prosazovat náš program, samozřejmě můžeme věci zvážit," uvedl Okamura.

Situace podle něj nyní závisí na tom, zda ČSSD a KSČM "vládu podrží". Byla by totiž naprosto odlišná, kdyby v době hlasování například už ve vládě ČSSD nebyla. "Kdyby bylo potřeba vládu doplnit někým jiným, nějakými odborníky, to je úplně jiná diskuse, které bychom se rádi zúčastnili," uvedl.

"Výsledkem toho jednání je, že mi pan premiér říkal, abych připravil nějaké klíčové programové body, které si myslíme, že by bylo dobré prosadit. A že bychom se o tom mohli příští týden pobavit," uvedl.

Rozhovor se podle něj týkal i současné politické reality, návrh na vstup SPD do vlády však ze strany ANO nepřišel. "Taková nabídka nepadla, my se bavili v programové rovině," řekl. SPD podle něj nemůže vstoupit do vlády s nikým, kdo má nedořešené kauzy. Umí si ale představit, že program SPD by mohla prosazovat vláda odborníků, které by vybralo hnutí ANO. "Nám se nejedná o politická koryta," dodal.

Jako odborníky zmínil exministra financí Ivana Pilného (ANO) či nynější ministryni průmyslu Martu Novákovou (za ANO).

Seznam.cz: Reportáž o Babišovi mladším byla etická

Redakce pořadu Zvláštní vyšetřování, který v pondělí večer přinesl rozhovor se synem premiéra Andreje Babiše, postupovala ve všech ohledech eticky a výhradně s ohledem na veřejný zájem. ČTK to dnes řekla mluvčí společnosti Seznam.cz, která pořad umístila na svůj web, Aneta Kapuciánová.

V reportáži redaktoři Sabina Slonková a Jiří Kubík vypátrali Babišova syna Andreje ve Švýcarsku a se skrytou kamerou s ním udělali rozhovor k jeho zmizení z Česka a kauze Čapí hnízdo. Babiš mladší figuroval jako jeden z vlastníků společnosti v době, kdy žádala o evropské dotace. Čelí spolu se svým otcem a dalšími lidmi podezření, že se podílel na účelovém vyvedení Čapího hnízda z holdingu Agrofert, aby na dotaci více než 50 milionů korun dosáhl. Babiš mladší zatím kvůli svému zdravotnímu stavu a odjezdu do zahraničí nebyl vyslechnut.

Úmyslné načasování reportáže odmítla novinářka Sabina Slonková již v úterý. "Seznam.cz je nezávislé médium a není vlastněno či ovlivňováno žádným politikem či politickou stranou. Pořad byl publikovaný jako obvykle, tedy po finálním zpracování a po vypracování všech souvisejících dokumentů, mezi kterými byla například i právní analýza týkající se otázky zveřejnění pořízených záběrů. Ta potvrdila, že redakce při přípravě reportáže postupovala ve všech ohledech eticky a výhradně s ohledem na veřejný zájem," uvedla Kapuciánová. Pravidla Seznamu umožňují skryté natáčení právě s ohledem na veřejný zájem. Mluvčí zároveň odmítla premiérův výrok, že by za záznamovou výbavou novinářů mohli stát bývalí či současní zaměstnanci rozvědky.