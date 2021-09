Svět si připomněl 11. září, Biden vyzval Američany k jednotě

Tisíce lidí si dnes v místě, kde stávala newyorská dvojčata Světového obchodního centra (WTC), připomněly památku obětí teroristických útoků 11. září 2001. Pietní akce se zúčastnil americký prezident Joe Biden a jeho předchůdci Barack Obama a Bill Clinton, na pietě v Pensylvánii promluvil také bývalý americký prezident George Bush mladší.

Obřad zahájilo rozvinutí americké státní vlajky za doprovodu hymny, po němž následovala minuta ticha ve chvíli, kdy před 20 lety první letadlo narazilo do severní věže WTC. Pak zněla jména obětí, jejichž předčítání je tradiční součástí vzpomínkového dne. V 9:03 místního času, kdy před dvaceti lety druhý unesený letoun zasáhl jižní věž, zazněly na Ground Zero dva údery zvonu, po kterých následovala další minuta ticha za zemřelé. Výčet jmen obětí přerušilo hudební vystoupení zpěváka Bruce Springsteena s písní I’ll see you in my dreams (Uvidím tě ve svých snech).

Pietní vzpomínku zahájil Mike Low, jehož dcera byla letuškou v prvním uneseném letounu. Ceremoniál byl rámován šesti chvílemi ticha. Třetí nastala v 9:43, kdy unesený letoun narazil do západní strany Pentagonu, sídla amerického ministerstva obrany. Minutou ticha byl uctěn i moment, kdy se po potyčce cestujících a posádky s únosci zřítilo čtvrté letadlo v Pensylvánii krátce po desáté ráno. Chvíle ticha připomněly také momenty, kdy se v New Yorku minutu před desátou zřítil první z poškozených mrakodrapů a zhruba o půl hodiny později i druhý.

Při útocích, které zosnoval saúdskoarabský miliardář Usáma bin Ládin a teroristická organizace Al-Káida, zahynulo 2977 lidí. Předpokládá se, že teroristé chtěli čtvrtým letadlem narazit do budovy Kongresu či do Bílého domu.

Další vzpomínkové akce se konaly v Pentagonu nedaleko Washingtonu, kam před dvaceti lety narazilo třetí unesené letadlo pilotované islamistickými teroristy, a u obce Shanksville v Pensylvánii, poblíž které se zřítil čtvrtý letoun po souboji pasažérů s teroristy. Právě v Pensylvánii na vzpomínkové akci pro rodiny obětí letu United Airlines 93 promluvil bývalý americký prezident George Bush mladší. „Před dvaceti lety jsme všichni zjistili různými způsoby na různých místech, že se naše životy navždy změnily,“ prohlásil Bush. Podle něj si Amerika prošla „hrůzou, destrukcí a ničením hodnot“. „Bůh tehdy mlčel,“ sdělil a dodal, že Američané jsou zranitelní, ale mají sílu čelit nepředstavitelným situacím.

Biden veřejně nepromluvil, v předvečer výročí ve videu vyzval k jednotě

Prezident Biden navštívil všechna pietní místa, na žádné ze vzpomínkových akcí ale veřejně nepromluvil. V předvečer 20. výročí teroristických útoků věnoval vzpomínku obětem a vyzval Američany k jednotě. Ve videu z Bílého domu uctil památku obětí útoků a připomněl tisíce dalších, kteří byli zraněni. Zmínil také hasiče, zdravotníky a mnoho dalších lidí, kteří při vyprošťovacích pracích nasazovali životy. Prezident také poukázal na „temné stránky lidské přirozenosti- strach a hněv, zášť a násilí vůči muslimským Američanům, skutečným a věrným stoupencům mírumilovného náboženství“, což podle něj oslabilo, ale nezničilo americkou jednotu.

„Pro mě je hlavním ponaučením z 11. září, že když jsme nejzranitelnější,...v bitvě o duši Ameriky, je jednota naší největší předností,“ uvedl. „Jednota neznamená, že musíme věřit tomu samému. Musíme mít zásadní respekt a víru v sebe navzájem i v tento národ,“ dodal.

20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. It’s what makes us who we are — and we can’t forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb — President Biden (@POTUS) September 10, 2021

Exprezident Barack Obama, který byl šéfem Bílého domu v letech 2009 až 2017, vyzdvihl hrdinství mnohých Američanů. „Jedna věc, která byla evidentní 11. září - a od té doby je jasná - je, že Amerika byla vždy domovem hrdinů, kteří se vrhali do nebezpečí, aby udělali to, co je správné,“ uvedl. Zmínil hasiče, kteří běželi po schodech v mrakodrapech nahoru, zatímco ostatní utíkali dolů, pasažéry, kteří se postavili teroristům, a dobrovolníky, kteří po útocích pomáhali. „Za posledních 20 let jsme znovu a znovu viděli stejnou odvahu a nesobeckost,“ řekl Obama, který připomněl také odvahu zdravotníků v pandemii, hasičů bojujících s lesními požáry a vojáků, kteří nasazují své životy za záchranu Američanů a uprchlíků.

Today we honor the nearly 3,000 men, women, and children who died on September 11, 2001, and the heroes who have always run towards danger to do what’s right. Let’s never forget that day, and let’s never take them for granted. pic.twitter.com/VkN11wZAMh — Barack Obama (@BarackObama) September 11, 2021

„Amerika nikdy nezapomene na ty, kteří přišli o život, na ty, kteří riskovali nebo položili vlastní životy, aby zachránili ostatní, a na ty, jejichž životy se před 20 lety navždy změnily. Všem jim dlužíme to, abychom se spolu opět sešli v jednotě, naději, soucitu a odhodlání,“ uvedl na twitteru Bill Clinton, který byl prezidentem USA v letech 1993 až 2001.

America will never forget those who lost their lives, those who risked or gave their own lives to save others, and those whose lives were forever changed 20 years ago. We owe it to all of them to come together again with unity, hope, compassion, and resolve. — Bill Clinton (@BillClinton) September 11, 2021

Vzpomínku tragickým událostem z 11. září věnovala také řada zahraničních státníků

Britská královna Alžběta II. ve vzkazu Bidenovi uvedla, že věnuje své modlitby obětem a přeživším útoků. „Moje myšlenky a modlitby - a myšlenky mé rodiny a celého národa - jsou s oběťmi, přeživšími a zasaženými rodinami, stejně jako se záchranáři,“ uvedla. Poznamenala také, že má živě v paměti, jak v roce 2010 navštívila místo, kde stávala newyorská dvojčata. „Připomíná mi to, že když ctíme ty z mnoha národů, vyznání a původů, kteří přišli o život, vzdáváme také hold odolnosti a odhodlání komunit, které spolupracovaly na obnově,“ dodala.

Britský premiér Boris Johnson uvedl, že útočníkům se nepodařilo „otřást naší vírou ve svobodu a v demokracii“.

Francouzský prezident Emmanuel Macron na twitteru napsal: „Nikdy nezapomeneme. Vždy budeme bojovat za svobodu“. Příspěvek doplnil tichým videem, které ukazuje americkou vlajku před vchodem do Elysejského paláce. Následně kamera zabere také vlajky Francie a EU, načež se obrátí směrem k nebi.

On 9/11 we remember those who lost their lives and honour those who risked everything to help them.



Even in the darkest, most trying of times, the very best of human nature can shine through.



The EU stands with the USA in defending freedom & compassion over hate. #September11 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 11, 2021

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová na twitteru uvedla, že si dnes připomínáme oběti a vzdáváme hold těm, kteří riskovali vše, aby jim pomohli. „I v těch nejtemnějších a nejtěžších dobách může prosvítat to nejlepší z lidské přirozenosti. EU stojí na straně USA v obraně svobody a soucitu před nenávistí,“ uvedla.

Předseda Evropského parlamentu David Sassoli ve svém prohlášení poznamenal, že boj s terorismem neskončil. „Jedenácté září změnilo světové dějiny. Ten den zůstává otevřenou ranou v našich srdcích, nikdy na něj nezapomeneme. O 20 let později není boj proti terorismu u konce. Vždy zůstaneme ostražití,“ uvedl.