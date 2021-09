Americká vláda odtajní dokumenty o 11. září

Americký prezident Joe Biden v pátek podepsal výnos, jehož cílem je odtajnit vyšetřovací spisy týkající se teroristických útoků z 11. září 2001. Pro mnohé rodiny obětí to je mimořádně důležitý krok.

S odkazem na slib z volební kampaně Biden podepsal dekret nařizující ministerstvu spravedlnosti a všem příslušným úřadům, aby posoudily odtajnění dokumentů spjatých s vyšetřováním 11. září. Z jeho prohlášení vyplývá, že ministerstvo spravedlnosti by mělo dokumenty zveřejnit během příštích šesti měsíců.

„Příkaz vyžaduje, aby generální prokurátor zveřejnil odtajněné dokumenty během příštích šesti měsíců,“ píše se v Bidenově prohlášení. „Mé srdce je i nadále s rodinami obětí, které trpí, a moje administrativa se bude i nadále uctivě stýkat se členy této komunity.“

Rodiny obětí teroristických útoků z 11. září zahájily soudní bitvu proti Saúdské Arábii a dalším státům, které viní ze spoluviny na atentátech. Během procesu se americké vlády dovolávaly státního tajemství, které znemožnilo zveřejnění klíčových dokumentů.

Koordinované teroristické útoky, největších na americkém území, provedlo je 19 příslušníků islamistické organizace al-Káida unesenými boeingy. Dva letouny navedli do věží Světového obchodního centra v New Yorku, třetí do Pentagonu. Čtvrtý letoun, který mířila na Washington a měl patrně zasáhnout Bílý dům, anebo Kapitol, se zřítil po souboji mezi teroristy a pasažéry letadla v Pensylvánii.

Při útocích celkem zemřelo na 3000 lidí

Američané si připomenou 20. výročí útoků za týden. Ceremonie v New Yorku se má zúčastnit i Biden.