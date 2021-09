Útok na „Dvojčata“ očima záchranářů

Je to přesně dvacet let, co se nejen panorama New Yorku významně proměnilo. Při teroristickém útoku na věže Světového obchodního centra, budovu Pentagonu a po zřícení čtvrtého letadla zemřelo 11. září 2001 přibližně tři tisíce lidí.

Sérii koordinovaných teroristických útoků provedlo 19 členů organizace al-Kaidá v úterý 11. září ráno. První letadlo - let American Airlines 11 - narazilo do severní věže v 8:46 místního času, čtvrt hodiny poté (9:03) ho následovalo druhé letadlo - let United Airlines 175 - které v přímém přenosu narazilo do jižní věže. Lidé v letadlech okamžitě zahynuli, lidé v patrech nad nárazy zůstali uvězněni bez naděje na záchranu.

Obě věže se krátce na to zhroutily, stejně jako část Pentagonu, do které narazilo třetí letadlo - let American Airlines 77. Čtvrté letadlo - let United Airlines 93 - díky cestujícím, kteří se teroristům vzbouřili, svůj cíl nenašlo a zřídilo se do polí v Pensylvánii.

Útoky odstartovaly jedny z nejrozsáhlejších záchranných akcí - v prvních hodinách a dnech na místech pádu „Dvojčat“ zasahovaly stovky jednotek hasičů, policistů a záchranářů. Hasily požáry, hledaly přeživší, poskytovaly jim zdravotní péči a převážely oběti k identifikaci. Při záchranných pracích zemřelo 343 hasičů, 87 příslušníků Port Authority Police Department, 28 newyorských policistů a 36 civilních zaměstnanců Pentagonu.

Část přeživších útoků ještě nyní trpí respiračními a nádorovými onemocněními a posttraumatickým šokem.

Útoky, které svým rozsahem šokovaly svět, odstartovaly americkou válku proti terorismu a zahájily invazi do Afghánistánu s cílem svrhnout hnutí Tálibán. Když nyní po dvaceti letech americká armáda z Afghánistánu odešla, Tálibán se opat vrátil k moci...