Zlatého lva si z Benátek odnáší pošesté žena - za potratové drama L’Événement

Zlatého lva, hlavní cenu mezinárodního filmového festivalu v Benátkách, získal francouzský film L’Événement (Událost nebo Příhoda). Film natočila režisérka Audrey Diwanová podle knižní autobiografie Annie Ernauxové. Vypráví o mladé ženě, která chce jít ve Francii na počátku 60. let na potrat, což bylo tehdy ještě nezákonné. Stříbrného lva získal italský režisér Paolo Sorrentino za snímek Boží ruka.

Jde o šestého Zlatého lva v dějinách benátského festivalu v rukou ženské filmařky. I loni zvítězila žena, Chloé Zhaoová, se snímkem Země nomádů.

Velkou cenu poroty, tedy druhé nejvýznamnější ocenění festivalu, si odnesl italský režisér Paolo Sorrentino za film Boží ruka, v němž vzpomíná na své mládí v Neapoli.

V dalších jednotlivých kategoriích často triumfovaly na 78. ročníku festivalu ženy. Novozélanďanka Jane Campionová ovládla kategorii nejlepší režie díky filmu Síla psa. Cenu pro nejlepší herečku získala Španělka Penélope Cruzová. Úspěch přinesla 47leté oscarové herečce další spolupráce s režisérem Pedrem Almodóvarem, a sice ve snímku Madres paralelas (Paralelní matky). V zahajovacím filmu festivalu si zahrála jednu ze dvou matek, které neplánovaně otěhotněly.

Cena pro nejlepšího herce náleží Johnu Arcillovi za roli ve filipínském dramatu o korupci On the Job: The Missing 8 režiséra Erika Mattiho.

Americká herečka Maggie Gyllenhaalová dostala ocenění za nejlepší scénář. Napsala ho k filmu The Lost Daughter (Ztracená dcera), který byl zároveň jejím režijním debutem. Zvláštní cenu poroty má italský film ze speleologického prostředí Il buco (Díra) od režiséra Michelangela Frammartina.

Benátský filmový festival je nejstarší na světě. Letos se o Zlatého lva ucházelo 21 děl. Mezi nimi byl i snímek Nezanechat stopy polského režiséra Jana P. Matuszyńského, který vznikl v české koprodukci. Soutěžní filmy posuzovala porota, jíž předsedal s jihokorejský oscarový režisér Pong Čun-hoa.