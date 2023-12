Summit EU rozhodl o zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou, Orbán opustil sál

Summit EU rozhodl o zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem, oznámil na sociální síti X předseda Evropské rady Charles Michel. Prezidenti a premiéři zemí EU také podpořili udělení kandidátského statusu Gruzii. Maďarský premiér Viktor Orbán při rozhodování o přístupových rozhovorech s Ukrajinou odešel z jednacího sálu. Otevření přístupových rozhovorů se zemí, která se brání ozbrojené ruské agresi, už před začátkem jednání odmítal. Podle diplomatických zdrojů byl odchod předem domluvený.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and… — Charles Michel (@CharlesMichel) December 14, 2023

„Evropská rada rozhodla o zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem. Rada udělila kandidátský status Gruzii. A EU otevře vyjednávání s Bosnou a Hercegovinou, jakmile bude dosaženo potřebného stupně plnění kritérií pro členství, a vyzvala Komisi, aby do března předložila zprávu s cílem přijmout takové rozhodnutí,“ napsal Michel. Jak dodal, jde o „jasný signál naděje“ pro tamní obyvatele a celou Evropu.

Orbánův odchod z místnosti byl podle diplomatických zdrojů předem domluvený. Agentura Reuters s odvoláním na diplomaty uvedla, že maďarský premiér nebyl v místnosti, ale věděl a souhlasil s tím, že ostatní lídři budou rozhodovat o Ukrajině v jeho nepřítomnosti. To potvrdil také irský premiér Leo Varadkar. „Nesouhlasí s tím rozhodnutím, nemění svůj názor, ale v zásadě se rozhodl nevyužít svého práva veta,“ řekl Varadkar v Bruselu novinářům.

„Postoj Maďarska je jasný: Ukrajina není připravena na start vyjednávání o členství v EU. Je zcela nesmyslné, iracionální a nesprávné rozhodnutí začínat za těchto okolností rozhovory s Ukrajinou a Maďarsko svou pozici nezmění,“ uvedl ve videu na sociální síti X Orbán.

Starting accession negotiations with #Ukraine is a bad decision. Hungary did not participate in the decision. pic.twitter.com/omYLSxefkI — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 14, 2023

Ostatních 26 členských států ale podle něj trvalo na tom, aby bylo rozhodnutí přijato, Maďarsko se rozhodlo jít svou vlastní cestou. „Maďarsko se nechce podílet na tomto špatném rozhodnutí, a proto se dnešního rozhodnutí neúčastnilo,“ řekl maďarský premiér. Jednání o úpravách víceletého unijního rozpočtu podle něj pokračují.

EU udělila Ukrajině postavení kandidátské země čtyři měsíce po ruské invazi. Pro zahájení přístupových jednání EU stanovila sedm podmínek, mezi nimiž je reforma soudnictví či omezení korupce. Ty Kyjev podle listopadového hodnocení Evropské komise všechny nesplnil. EK tehdy Ukrajinu vyzvala, aby v reformách pokračovala. Některé potřebné zákony Ukrajinci nicméně schválili v uplynulých dnech.

Zelenskyj rozhodnutí EU uvítal

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a moldavská prezidentka Maia Sanduová dnes přivítali rozhodnutí summitu Evropské unie zahájit přístupové rozhovory s Ukrajinou a s Moldavskem.

„Je to vítězství Ukrajiny. Je to vítězství pro celou Evropu. Je to vítězství, které motivuje, inspiruje a posiluje,“ napsal na sociální síti X ukrajinský prezident.

This is a victory for Ukraine. A victory for all of Europe. A victory that motivates, inspires, and strengthens. https://t.co/zk44CeL5Ui — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2023

Zelenskyj se právě setkal s veliteli amerických sil v Evropě v německém Wiesbadenu, odkud vyzval americký Kongres k další pomoci Ukrajině, která od loňského února ruské agresi.

Moldova turns a new page today with the EU’s go-ahead for accession talks.

We’re feeling Europe’s warm embrace today. Thank you for your support and faith in our journey.



We’re committed to the hard work needed to become an EU member. Moldova is ready to rise to the challenge. — Maia Sandu (@sandumaiamd) December 14, 2023

„Moldavsko dnes souhlasem EU s přístupovými rozhovory otáčí novou stránku. Cítíme vřelou náruč Evropy. Děkujeme za vaši podporu a víru v naši cestu,“ napsala na sociální síti hlava státu. Ujistila, že Moldavsko je odhodláno dostát této výzvě a tvrdě pracovat, aby stalo členem unie.

Rozhodnutí o zahájení přístupových rozhovorů je důležitým signálem, řekl dnes novinářům v Bruselu český premiér Petr Fiala. Evropská unie tím podle něj dává najevo, že má zájem o tyto země a o jejich budoucnost.