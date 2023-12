Stopka „topky“ Kalouskovi: Do europarlamentu kandidovat nebude

Bývalý šéf strany a někdejší ministr financí Miroslav Kalousek nebude za TOP 09 na kandidátce koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) ve volbách do Evropského parlamentu. Uvedl to na sociální síti X. Výkonný výbor TOP 09 ho dnes navzdory řadě nominací z regionálních organizací na listinu nezvolil. Širší vedení podle předsedkyně strany Markéty Pekarové Adamové vyzvalo Kalouska, aby se věnoval domácí politice a za stranu kandidoval do Senátu.

Výkonný výbor @TOP09cz dnes neschválil moji kandidaturu do EP. Překvapen nejsem, velké iluze jsem si nedělal. Nechtěl jsem však především zklamat důvěru 12 krajských organizací strany, které si mě na kandidátce přály a podporovaly mě.

Rozhodnutí přijímám. Proces, který k němu… — Miroslav Kalousek (@kalousekm) December 14, 2023 Kalouska rozhodnutí nepřekvapilo. „Velké iluze jsem si nedělal. Nechtěl jsem však především zklamat důvěru 12 krajských organizací strany, které si mě na kandidátce přály a podporovaly mě,“ napsal s tím, že rozhodnutí přijímá. Proces, který k němu vedl, byl zdrojem řady informací zajímavých pro mě i veřejnost, doplnil. Jedničkou TOP 09 na kandidátce Spolu bude nynější europoslanec Luděk Niedermayer a dvojkou poslanec Ondřej Kolář. Na kandidátku se stejně jako Kalousek nedostal druhý nynější europoslanec strany Jiří Pospíšil. Listinu Spolu povede europoslanec Alexandr Vondra (ODS), jedničkou lidovců na bude nynější europoslanec Tomáš Zdechovský. Premiér Petr Fiala (ODS) dříve uvedl, že si nedovede účast Kalouska na kandidátce představit. Podle vyjádření politiků Spolu by Kalouskova nominace znamenala zařazení kontroverzní postavy, ale také porušení interní dohody nezařazovat níže na listinu adepty s potenciálem získat hodně preferenčních hlasů. Pekarová Adamová dnes odmítla o důvodech rozhodnutí výkonného výboru spekulovat. Kalousek podle ní není na listině, „protože tak výkonný výbor rozhodl“. Každý člen širšího vedení pro rozhodnutí mohl mít podle Pekarové Adamové různé důvody, ona se přiklonila například ke Kolářovi z důvodu, že se dlouhodobě věnuje zahraniční politice. Kalousek byl původně poslancem za lidovce, které také v letech 2003 až 2006 vedl. Později byl jedním z iniciátorů vzniku TOP 09, ve které byl po jejím založení v roce 2009 místopředsedou a v letech 2015 až 2017 předsedou. Dvakrát byl také ministrem financí, a to ve vládách Mirka Topolánka a Petra Nečase (oba ODS). Nyní dvaašedesátiletý Kalousek se v lednu 2021 rozhodl složit poslanecký mandát a odejít z aktivní politiky. Jako politik, který nebyl pro část potenciálních partnerů přijatelný, tak otevřel dveře vzniku koalice Spolu. V poslední době často kritizoval vládu, jako bývalý ministr financí hlavně ekonomické kroky kabinetu. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v červnu příštího roku. Voliči budou rozhodovat o obsazení celkem 720 křesel, což bude o 15 víc než v končícím období. Zvýšení počtu křesel je reakcí na demografické změny v EU. Česko má nyní 21 mandátů a jejich počet se měnit nebude. Mohlo by vás zajímat Masivní projev důvěry nelze odmítnout, hlásí Kalousek a chce kandidovat do europarlamentu

