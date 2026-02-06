Tenhle škůdce v zimě nespí, ochraňte před ním svou zahradu
6. 2. 2026 – 11:22 | Magazín | Žanet Ka
Hryzec vodní je postrachem každého sadaře, ale jeho hubení není jedinou cestou. Ukážeme vám, jak využít jeho citlivý čich a sluch k tomu, aby vaši zahradu dobrovolně opustil. Stačí k tomu správná kombinace rostlin a trocha důvtipu.
Zatímco zahrada pod sněhem zdánlivě odpočívá, pod povrchem může probíhat tichá devastace. Mnoho pěstitelů se mylně domnívá, že s příchodem mrazů hlodavci upadají do zimního spánku. Opak je pravdou. Hryzec vodní nehibernuje a právě zimní období, kdy je půda izolovaná sněhem a zahrada je klidná, mu poskytuje ideální podmínky pro nerušené hodování na kořenech vašich stromů.
Proč je hryzec nebezpečnější než krtek?
Hryzec vodní je zdatný podzemní stavitel. Na rozdíl od krtka, který je hmyzožravec a vaší zahradě v podstatě prospívá provzdušňováním půdy a požíráním larev, je hryzec výhradně býložravec. Jeho potravou jsou kořeny, hlízy a cibule.
Jeho přítomnost poznáte podle několika neklamných znaků:
- Nepravidelné kopečky: Jsou plošší a méně úhledné než ty krtčí.
- Propady půdy: Na místech, kde vedou chodby, se země pod nohama často lehce propadá.
- Náhlé chřadnutí rostlin: Pokud vám na jaře začne vadnout mladý stromek nebo keř bez zjevné příčiny, pravděpodobně má zcela ohlodané kořeny.
Zima jako sezóna největšího ničení
Mrazy hryzcům neškodí. Sníh funguje jako vynikající izolace, díky které zůstává teplota v hloubce jejich chodeb stabilní. V zimě navíc nemají přístup k nadzemní zeleni, a proto svou pozornost o to intenzivněji zaměřují na kořenové systémy ovocných sadů a okrasných zahrad. Je důležité jednat hned, než začnou stromy po rozmrznutí půdy hromadně odumírat.
Jak hryzce humánně a účinně vyhnat?
V mnoha zemích je hryzec částečně chráněn, a i tam, kde není, je vždy lepší volit odstrašující metody před drastickou likvidací. Klíčem k úspěchu je vytvořit mu na vaší zahradě tak nepříjemné prostředí, že se sám rozhodne odstěhovat.
Využijte sílu přírodních repelentů Hryzci mají mimořádně citlivý čich. Pokud v blízkosti stromů vysadíte rostliny, které jim nevoní, vytvoříte přirozenou bariéru. Mezi nejúčinnější patří:
- Česnek a cibule: Jejich intenzivní aroma je pro hlodavce dráždivé.
- Máta a bazalka: Obsahují esenciální oleje, které hryzce odpuzují.
- Pryšec: Tato rostlina je pro ně nejen nepříjemná, ale její mléčná šťáva je navíc toxická.
Vibrace jako tichý nepřítel Podzemní obyvatelé jsou extrémně citliví na vibrace. Aby se hryzec cítil v ohrožení, nemusíte hloubit příkopy. Stačí využít jednoduché mechanické pomůcky:
- Větrníky a tyče s lahvemi: I slabý vítr vytváří skrze tyč zapuštěnou v zemi vibrace, které hryzce neustále vyrušují.
- Ultrazvukové odpuzovače: Kvalitní zařízení vysílající zvukové vlny v nepravidelných intervalech jsou velmi účinná, protože hlodavci nedovolí, aby si na hluk zvykl.
Strategie pro úspěch: Důslednost
Boj s hryzcem není jednorázová záležitost. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete metody kombinovat. Začněte s prevencí již v zimě během dnů bez mrazu a pokračujte brzy na jaře. Pokud se objeví první hromádky, jednejte okamžitě, vaše vytrvalost je pro ochranu kořenového systému vašich rostlin klíčová.