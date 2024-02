Středočeští hygienici evidují od začátku roku 162 případů černého kašle

Hygienici ve Středočeském kraji evidují od začátku letošního roku 162 případů černého kašle. Za stejné období loňského roku v regionu nebyl žádný, za celý rok pak 62. Onemocnění je rizikové hlavně pro novorozence a kojence, kteří nemají ukončené očkování. ČTK o tom dnes informovala ředitelka protiepidemického odboru krajských hygieniků Lilian Rumlová. Státní zdravotní ústav tento týden upozornil, že případů černého kašle přibývá v celém Česku, od začátku roku jich lékaři zachytili téměř 700.

Nejvíce nemocných je ve Středočeském kraji podle Rumlové mezi mladými lidmi od 15 do 19 let, následuje skupina ve věku od 35 do 44 let. "Jedná se buď o sporadické případy nebo o rodinné výskyty (lidé jsou v úzkém kontaktu), takže je prováděno standardní epidemiologické šetření a doporučení pro osoby v kontaktu navštívit lékaře a podstoupit vyšetření, pokud mají nějaké klinické příznaky respiračního onemocnění," uvedla Rumlová.

Nejvíce ohrožení jsou novorozenci a kojenci, kteří ještě nebyli očkovaní a nemají dostatečně vyvinutou imunitu. "V případě, že je v rodině plánováno miminko, doporučuje se preventivní přeočkování celé rodiny (nejbližšího okolí) v době těhotenství nastávající maminky, tzv. 'cocoon strategie'", uvedla Rumlová. Očkování proti černému kašli je u malých dětí povinné a hradí jej pojišťovna.

Nejvíce případů černého kašle ve Středočeském kraji od roku 2005 zaznamenali hygienici v roce 2014, tehdy jich bylo 331. V roce 2022 bylo evidováno 12 případů, v roce 2021 dva případy.

Černý kašel je vysoce nakažlivé onemocnění, které se přenáší vzdušnou cestou prostřednictvím kapének. Prokazuje se laboratorně. Jeho původcem je bakterie bordetella pertusis. Zdrojem onemocnění je nemocný nebo infikovaný člověk.

Podle odhadů epidemiologů může být případů černého kašle v celé ČR letos 4000. V roce 2014 bylo více než 2500 případů, loni necelých 500.