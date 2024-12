Zemřela "teta Kateřina" Jana Synková. Poslední roky bojovala s vážnou nemocí

Ve věku osmdesáti let nás opustila herečka Jana Synková, která byla známá svými nezapomenutelnými rolemi ve filmech, jako je Saturnin, série Byl jednou jeden polda nebo Babovřesky. Smutnou zprávu o jejím úmrtí přinesl deník Blesk. Herečka zemřela po dlouhém boji s nemocí v sanatoriu v Mníšku pod Brdy. Její odchod přišel jen půl roku poté, co zemřel její manžel, herec a režisér Jan Schmid.Jana Synková se zapsala do povědomí diváků především díky svým výrazným rolím. Jednou z jejích nejznámějších postav byla teta Kateřina v adaptaci románu Saturnin od Zdeňka Jirotky. Za tuto roli byla v roce 1997 nominována na prestižní ocenění Český lev.

Kromě toho se objevila i v dalších významných filmech, například v Kalamitě a Hře o jablko režisérky Věry Chytilové nebo ve snímku Smrt krásných srnců od Karla Kachyni. Diváci si ji také oblíbili v komediální sérii Byl jednou jeden polda, kde ztvárnila svéráznou psycholožku Kudlákovou.

Synková se však neomezovala pouze na film. Byla také známou televizní herečkou, objevila se v populárních seriálech, jako je Život na zámku, Vyprávěj nebo Nemocnice na kraji města po 20 letech. Její herecký talent vynikal zejména v komediálních rolích, díky nimž si získala srdce mnoha diváků.

Kromě filmového a televizního herectví se věnovala také divadelnímu umění. Po většinu své kariéry působila v pražském divadle Ypsilonka, kde hrála od roku 1967 až do roku 2023.

Za svůj celoživotní přínos české kultuře a umění byla Jana Synková oceněna Cenou Master Prix, kterou uděluje Nadace Život umělce. Toto ocenění získala v roce 2023, což bylo uznáním jejího dlouholetého působení na české umělecké scéně. Svým talentem, energií a nezapomenutelnými rolemi zanechala hlubokou stopu v české kinematografii, divadle i televizi