Stačí vteřina a krvácení je pryč. Korejci vyvinuli sprej, který může změnit medicínu
13. 2. 2026 – 13:14 | Zpravodajství | Alex Vávra
Prášek, který během jediné sekundy zastaví krvácení, může změnit urgentní medicínu i vojenské zásahy. Vědci z Jižní Koreje vyvinuli přírodní hemostatik schopný rychle uzavřít i hluboké rány a výrazně zvýšit šance na přežití v kritických situacích.
Představte si situaci, kdy o životě rozhodují vteřiny. Výbuch, dopravní nehoda, střelné poranění nebo těžký pád v odlehlé oblasti. Zraněný člověk rychle ztrácí krev a pomoc je ještě daleko. Právě masivní krvácení je nejčastější příčinou úmrtí, kterým by se dalo zabránit, pokud by bylo možné krvácení okamžitě zastavit. Vědci z Korea Advanced Institute of Science and Technology nyní představili technologii, která by mohla zásadně změnit pravidla hry. Vyvinuli práškový hemostatik, jenž dokáže zastavit krvácení během jediné sekundy.
Podle údajů amerického Centers for Disease Control and Prevention zemře ročně přibližně 31 tisíc lidí na preventabilní krvácení. V bojových podmínkách je situace ještě dramatičtější. Hemoragie tvoří více než 90 procent potenciálně přežitelných úmrtí na bojišti. Ztráta krve přitom zabíjí rychle a bez ohledu na krevní skupinu. Každá minuta bez účinného zásahu snižuje šanci na přežití.
Nový prostředek ve formě jemného prášku reaguje s krví prakticky okamžitě. Jakmile se dostane do kontaktu s kationty, například s vápníkem obsaženým v krvi, spustí se chemická reakce a během přibližně jedné sekundy vznikne pevný, ale pružný hydrogel. Ten dokonale kopíruje tvar rány a uzavře ji i v případě hlubokých, nepravidelných nebo obtížně přístupných poranění. Právě schopnost přizpůsobit se různorodým tvarům zranění je klíčovou výhodou oproti tradičním náplastím či obvazům, které mají plochý tvar a v náročných podmínkách často selhávají.
Jak funguje prášek AGCL
Základem technologie je kombinace tří přírodních složek. Alginate získaný z hnědých mořských řas a gellanová guma produkovaná bakteriální fermentací zajišťují ultrarychlou přeměnu na gel a fyzické utěsnění rány. Třetí složkou je chitosan, látka odvozená ze schránek korýšů a hmyzu, která se váže na krevní složky a podporuje shlukování červených krvinek a krevních destiček. Společně tvoří komplex označovaný jako AGCL.
Na rozdíl od starších práškových hemostatik, které fungovaly především tak, že krev nasákly a vytvořily mechanickou bariéru, se tento nový materiál zaměřuje i na iontové reakce v krvi. Nejde tedy jen o fyzické zastavení toku krve, ale i o posílení přirozeného procesu srážení. Výsledkem je rychlejší a spolehlivější hemostáza.
Materiál vytváří trojrozměrnou strukturu schopnou absorbovat více než sedminásobek své vlastní hmotnosti v krvi. To znamená, že si poradí i s masivním krvácením. Testy prokázaly adhezní pevnost přesahující 40 kilopascalů, což odpovídá silnému stisku rukou. Gel tak zůstává na místě i při vyšším tlaku a v pohybu, což je zásadní například při transportu zraněného.
Ověřeno v extrémních podmínkách
Bezpečnost byla jednou z hlavních priorit výzkumu. Prášek je složen výhradně z přírodně odvozených materiálů a vykazuje velmi nízkou míru hemolýzy, vysokou životaschopnost buněk a výrazný antibakteriální účinek. V pokusech na zvířatech bylo potvrzeno rychlé hojení ran, podpora regenerace cév i tvorby kolagenu. Při chirurgických experimentech s poraněním jater došlo ke snížení objemu krvácení i doby potřebné k jeho zastavení a funkce orgánu se během dvou týdnů vrátila na normální úroveň. Nebyly zaznamenány známky systémové toxicity.
Velkou výhodou je také stabilita. Prostředek si zachovává své vlastnosti až dva roky při pokojové teplotě i ve vlhkém prostředí. To je klíčové pro nasazení v armádě, při záchranných operacích nebo v oblastech zasažených přírodními katastrofami, kde není vždy možné zajistit ideální skladovací podmínky.
Mohlo by vás zajímat
Projekt je považován za příklad úspěšného přenosu obranného výzkumu do civilní sféry. Přestože byl vyvíjen primárně s ohledem na potřeby národní obrany, jeho potenciál sahá mnohem dál. Mohl by najít uplatnění v urgentní medicíně, na místech katastrof, v rozvojových zemích i v regionech s omezeným přístupem ke zdravotní péči.
Než se však dostane do běžné praxe, musí projít klinickými zkouškami a regulačním schválením. Pokud budou výsledky stejně přesvědčivé jako dosavadní testy, může se z něj stát standardní součást zdravotnických sad nejen na bojišti, ale i v nemocnicích a jednou možná i v domácích lékárničkách.Technologie, která během jediné sekundy zastaví krvácení, zní jako sci-fi. V laboratořích v Jižní Koreji se však pomalu mění ve skutečnost. A pokud splní očekávání, může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí tam, kde dnes rozhodují pouhé vteřiny.
Předchozí článekValentýn za pár korun? Tesco tasí slevy, které vám vezmou srdce