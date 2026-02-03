Kvůli této chybě se vám pořád rosí okna a může to být ještě horší
3. 2. 2026 – 14:25 | Zpravodajství | Alex Vávra
Rosení oken není jen drobná nepříjemnost zimních rán, ale jasný signál, že v domácnosti něco nefunguje ideálně. Tento článek vysvětluje, proč kondenzace vzniká, kdy je neškodná a kdy už může vést k plísním či poškození bytu, a nabízí praktické způsoby, jak se jí zbavit natrvalo.
Kondenzace na oknech je běžný jev, který většina lidí zaznamená hlavně v chladnějších měsících. Ráno odhrnete závěsy a na skle vidíte kapky vody nebo dokonce proudy stékající vlhkosti. I když to může působit jako drobná nepříjemnost, dlouhodobá kondenzace je signálem, že v domácnosti není správně vyvážený vztah mezi vlhkostí, teplotou a větráním. Pokud se problém neřeší, může vést ke vzniku plísní, zhoršení kvality vzduchu i poškození stavebních prvků.
Kondenzace vzniká tehdy, když se teplý a vlhký vzduch v interiéru setká se studeným povrchem, nejčastěji oknem. Vzduch v domácnosti obsahuje vodní páru, kterou produkujeme vařením, sprchováním, sušením prádla i samotným dýcháním. Jakmile se tento vzduch ochladí na studeném povrchu, nedokáže už vlhkost udržet a ta se vysráží v podobě vody. Klíčovým pojmem je rosný bod, tedy teplota, při které se vodní pára mění v kapalinu. Čím vyšší je vlhkost v místnosti, tím snáze k tomu dochází.
Pokud kondenzaci dlouhodobě ignorujete, může se z ní stát vážnější problém. Neustálá vlhkost vytváří ideální podmínky pro vznik plísní, které negativně ovlivňují kvalitu vzduchu a mohou zatěžovat dýchací cesty. Voda stékající z oken poškozuje rámy, parapety, omítky i nátěry. Vlhký vzduch se navíc hůře vytápí, takže domácnost působí chladněji a méně komfortně. Optimální je udržovat relativní vlhkost vzduchu zhruba mezi čtyřiceti a šedesáti procenty.
Proč kondenzace vzniká a kdy zbystřit
Ne každá kondenzace znamená stejný problém. Rosení na vnitřní straně oken je obvykle způsobeno nadměrnou vlhkostí v interiéru a bývá řešitelné změnou návyků a lepším větráním. Kondenzace na vnější straně moderních oken je naopak známkou dobré tepelné izolace a většinou sama zmizí. Zamlžení mezi skly ale značí porušené těsnění izolační jednotky a vyžaduje výměnu.
Je důležité odlišit běžnou povrchovou kondenzaci od skutečné vlhkosti ve zdivu. Vzlínající vlhkost se objevuje nízko u podlah v podobě map, zatímco zatékající vlhkost vytváří lokální skvrny, které se zhoršují po dešti. Pokud se objevuje černá plíseň, vlhké skvrny na stěnách nebo trvalý zatuchlý zápach, může jít o širší stavební problém, který vyžaduje odborné posouzení.
Jak kondenzaci odstranit a zabránit jejímu návratu
Zbavení se kondenzace vyžaduje kombinaci rychlých opatření a dlouhodobých řešení. Základem je větrání. Pravidelná výměna vzduchu odvádí přebytečnou vlhkost ven a nahrazuje ji sušším vzduchem. Pomáhá krátké intenzivní větrání, používání odsávacích ventilátorů v koupelně a kuchyni, zavírání dveří do vlhkých místností a ponechání prostoru pro proudění vzduchu kolem nábytku. Kondenzaci je vhodné každé ráno setřít, aby se voda nevsakovala do rámů a parapetů, a mokré hadříky nebo papíry z domu skutečně odstranit.
Dlouhodobě je klíčové snížit produkci vlhkosti. Pokud je to možné, nesušte prádlo uvnitř, případně zajistěte velmi dobré větrání nebo použijte odvlhčovač. Při vaření používejte pokličky a odsávání, sprchujte se kratší dobu a po koupání vždy vyvětrejte. Pomoci může i udržování stabilní teploty v interiéru, protože velké výkyvy podporují srážení vlhkosti.
Velkou roli hraje také technický stav domu. Lepší izolace stěn omezuje vznik studených míst, kde se vlhkost sráží, a kvalitní zasklení udržuje vnitřní sklo teplejší. Pokud se plísně už objevily, je nutné je odstranit speciálními přípravky proti plísním a následně řešit příčinu vlhkosti, jinak se problém vrátí.
Kondenzace sama o sobě není neobvyklá, ale pokud se opakuje a přetrvává, je vždy signálem, že domácnost potřebuje lepší rovnováhu mezi vlhkostí, teplem a čerstvým vzduchem. Právě to je klíčem ke zdravému a dlouhodobě udržitelnému bydlení.