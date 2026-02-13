Valentýn za pár korun? Tesco tasí slevy, které vám vezmou srdce
13. 2. 2026 – 13:12 | Zprávy | Anna Pecena
Láska prochází žaludkem – a tentokrát i peněženkou. Tesco od 11. 2. do 17. 2. 2026 spouští slevovou smršť, kde padá cena masa, másla i prosecca. Připravte košíky, tohle bude jízda.
Platí od 11. 2. do 17. 2. 2026.
Maso za ceny, které tu dlouho nebyly
Začněme zostra. Vepřová krkovice bez kosti spadla o 49 procent na 99,90 Kč za kilo. To je cena, která z grilovačky dělá povinnost. Vepřová panenka Tesco vyjde na 199,90 Kč za kilo, hovězí plec kulatá stojí 319,90 Kč.
Kuřecí stehna spodní koupíte za 89,90 Kč za kilo a mleté maso Tesco 500 g vyjde na 79,90 Kč. Losos obecný filet bez kůže je za 349,90 Kč za kilo.
A pokud plánujete rychlou večeři? Dr. Oetker Guseppe Pizza různé druhy stojí 69,90 Kč. Na snídani se hodí máslo Madeta Jihočeské 250 g za 39,90 Kč nebo trvanlivé mléko Madeta 1,5 % za 17,90 Kč. A makový závin? Ten pořídíte za 6,90 Kč.
Valentýn bez drahých dárků? Jde to
Valentýn nemusí zruinovat účet. Merci Dezert Srdce 250 g stojí 99,90 Kč. Pro romantický večer tu je Tesco Finest Prosecco za 149,90 Kč, případně Aperol 0,7 l za 269,90 Kč. Kdo chce něco ostřejšího, může sáhnout po Baileys 0,7 l za 299,90 Kč.
A květiny? Kytice tulipánů vyjde na 59,90 Kč. Jahody 250 g stojí 34,90 Kč. Romantická kombinace je jasná.
Káva, drogerie i sladké hříchy
Milovníci kávy zbystřete. Jacobs Velvet 200 g koupíte za 149,90 Kč. Medovník Original 850 g stojí 169,90 Kč. A pokud máte chuť na něco menšího, Franz Josef Kaiser šunka 100–120 g vyjde na 39,90 Kč.
Z drogerie zaujme Ariel prací prostředek 3+1 dávky za 299,90 Kč nebo tablety do myčky Somat 40 ks za 299,90 Kč. Tatarská omáčka Hellmann’s 500 ml je za 54,90 Kč, Felixe kapsičky pro kočky vyjdou na 89,90 Kč.
Ovoce a zelenina? Pomeranče za 19,90 Kč za kilo, cherry rajčata 250 g za 49,90 Kč. A když už je řeč o víkendu, cukr krystal stojí 14,90 Kč.
Tesco tak od 11. 2. do 17. 2. 2026 servíruje kombinaci romantiky, poctivého masa i praktických nákupů do domácnosti. Pokud jste čekali na chvíli, kdy naplnit košík bez výčitek, právě jste ji dostali.