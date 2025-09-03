Sprosťárny na neslušné platformě? Svůdná moderátorka měla rychlou a jasnou odpověď
3. 9. 2025 – 7:03 | Magazín | Jiří Rilke
Oblíbená moderátorka má na prodávání nahoty jasný názor.
Půvabná moderátorka Eva Perkausová se v poslední době párkrát objevila na stránkách novin v souvislosti se spekulacemi, že se její manželství s Ivanem Heckem dostalo do problémů.
Oba to nicméně rázně popírají: „Já jsem se to doslechla taky, ale je to úplný výmysl. Hlavně jsem se někde dočetla, respektive na sociálních sítích, že jsem si měla změnit i jméno a nic takového se nestalo. Takže pro mě je to vlastně novinka. Všechno klape, jak má, ale bavím se tím,“ prohlásila Eva nedávno pro eXtra.cz.
A možná aby umlčela i ty největší pochybovače, přidala nyní na svém Instagramu trochu bližší náhled do soukromí a zodpovědět časté dotazy fanoušků. Což zas tak běžně nedělá, tak si važme příležitosti.
Prozradila tak například, zda se domluví jazykem svého muže (ten pochází z Ukrajiny): „Trochu ano, znám pozakarpatská slova, kterými například Ivan mluví s rodinou, s mámou a tátou,“ uvedla s tím, že plynule sice mluvit nezvládá, ale základy má v malíku.
Svěřila se také s úplnými začátky vztahu: „Poznali jsme se na boxu, kde jsme byli oba dva jako diváci. Nechtěla jsem mu dát své číslo, tak jsem si vzala jeho,“ smála se.
A jelikož jsme na internetu, padl samozřejmě i dotaz ohledně profilu na neslušné platformě a případného prodeje odvážného obsahu po vzoru Simony Krainové, Marie Růžičkové či třeba Kairy Hrachovcové.
Eva nemusela přemýšlet ani zlomek sekundy: „Nevíš, co to je? Ne,“ ohlásila rázně směrem k manželovi.
Jinak řečeno, chtiví ctitelé si mohou nechat zajít, Evina nahota je rezervována výhradně pro partnera. A tak to má být.