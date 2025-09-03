Jiřina Bohdalová má rozhodnuto: Hodlá se dožít 103 let
3. 9. 2025 – 6:31 | Magazín | Jana Strážníková
Legendární herečka by mezi námi velmi ráda ještě nějakou tu chvíli pobyla.
Není žádné tajemství, že slavná Jiřina Bohdalová už má něco za sebou: Však milované herečce a ikoně českých obrazovek už je 94 let.
Že se v takovém věku občas ozve zdraví, je samozřejmě normální. Krom toho se ale nezdá, že by se Jiřina snad hodlala nechat rozhodit nějakým číslem a pracuje a natáčí stále dál.
Objevila se i na Dni otevřených dveří České televize, kde Blesku prozradila svůj plán: „Dozvěděla jsem se, že Saša Myšková, bývalá herečka a první manželka Vladimíra Ráže, je starší než já! Je ji 103 let a žije ve Finsku. Takže bych ještě osm let mohla mít, kdyby Pán Bůh dal,“ prohlásila.
„Je mi, kolik mi je, takže nechci slibovat,“ dodala se smíchem. Jasně, že se jedná o "plán" s nadhledem a humorem, ale kdyby se vyplnil, Jiřina by si určitě nestěžovala.
Práce ji totiž stále baví a o žádných odchodech nechce ani slyšet: „Točit budu, dokud budu moct. Pokud budu vědět, že žiju, a nebudu dementní, což se taky může stát, jsem přece jenom člověk. Pokud to půjde, tak proč bych to nedělala? Mě to baví. Setkávám se s novými lidmi, pořád se učím něco nového. Poznávám nové věci, poznávám lidi, co něco dělají... Od řezbáře po kuchaře. To je nádherné. Já se ráda učím,“ svěřila se.
Nemluví jen tak do větru, napřesrok by si měla v novém filmu stříhnout dokonce dvojroli: „Doufejme, že pokud budu fit, tak se to příští rok podaří. Byla bych ráda,“ usmívá se.